Росія планувала вивезення зерна з України ще в грудні 2021-го

Росія почала реквізувати українські ферми менш ніж через тиждень після вторгнення

Президент України Володимир Зеленський на другому міжнародному саміті ініціативи «Зерно з України» зазначив, що напередодні Дня пам'яті жертв Голодомору Росія випустила по території України понад 70 «шахедів»: «Такий терористичний удар означає, що Путін пишається, що успадковує найбільших вбивць ХХ століття. Якби він міг влаштувати Україні ще один Голодомор, він би це зробив».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Путін насправді заздалегідь планував голод в Україні, – пише The Independent із посиланням на розслідування Міжнародної правозахисної юридичної компанії Global Rights Compliance (GRC). З нього випливає, що після початку вторгнення росіяни навмисно націлилися насамперед на багаті зерном райони, а також інфраструктуру виробництва продуктів харчування.

GRC виявила, що російський оборонний підрядник почав закуповувати вантажівки для перевезення зерна, а також три нові суховантажні машини ще в грудні 2021 року. Це свідчить про попередній і явно узгоджений план розкрадання українського продовольства у безпрецедентних масштабах.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також у розслідуванні наголошується, що Росія почала реквізувати українські ферми менш ніж через тиждень після вторгнення та на піку вивозила 12 000 тон викраденого зерна на день з усіх ТОТ. (Цю цифру підтвердив 25 лютого і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль).

Читайте також: Окупанти збираються вивозити вкрадене вагонами

Окупанти захоплювали цілі ферми з зерном. «У наступні тижні після вторгнення було помічено численні колони транспортних засобів, що перевозили зерно в напрямку Кримського півострова, а GPS-трекери на вкрадених фермерами вантажівках показали, що вони проїжджали через Крим далі до Росії», – зазначили в GRC. І припустили, що уряд не зміг би найняти водіїв вантажівок так швидко, щоб перевезти величезну кількість вкраденої продукції. Тобто усе готувалося задовго до 24 лютого 2022-го.

«Росія не тільки застосувала багатосторонній підхід, знищивши критично важливу інфраструктуру, але й заздалегідь спланувала захоплення та розкрадання сільськогосподарських товарів у рамках підступного плану. Москва спровокувала глобальну продовольчу кризу та атакувала сільськогосподарський сектор України як тактику ведення війни», – констатує партнер Global Rights Compliance Катріона Мердок.