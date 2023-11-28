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Росія планувала вивезення зерна з України ще в грудні 2021-го

glavcom.ua
Путін насправді хотів влаштувати голод в Україні
колаж: glavcom.ua

Росія почала реквізувати українські ферми менш ніж через тиждень після вторгнення

Президент України Володимир Зеленський на другому міжнародному саміті ініціативи «Зерно з України» зазначив, що напередодні Дня пам'яті жертв Голодомору Росія випустила по території України понад 70 «шахедів»: «Такий терористичний удар означає, що Путін пишається, що успадковує найбільших вбивць ХХ століття. Якби він міг влаштувати Україні ще один Голодомор, він би це зробив».

Путін насправді заздалегідь планував голод в Україні, – пише The Independent із посиланням на розслідування Міжнародної правозахисної юридичної компанії Global Rights Compliance (GRC). З нього випливає, що після початку вторгнення росіяни навмисно націлилися насамперед на багаті зерном райони, а також інфраструктуру виробництва продуктів харчування.

Росія планувала вивезення зерна з України ще в грудні 2021-го фото 1

GRC виявила, що російський оборонний підрядник почав закуповувати вантажівки для перевезення зерна, а також три нові суховантажні машини ще в грудні 2021 року. Це свідчить про попередній і явно узгоджений план розкрадання українського продовольства у безпрецедентних масштабах. 

Також у розслідуванні наголошується, що Росія почала реквізувати українські ферми менш ніж через тиждень після вторгнення та на піку вивозила 12 000 тон викраденого зерна на день з усіх ТОТ. (Цю цифру підтвердив 25 лютого і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль).

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Окупанти захоплювали цілі ферми з зерном. «У наступні тижні після вторгнення було помічено численні колони транспортних засобів, що перевозили зерно в напрямку Кримського півострова, а GPS-трекери на вкрадених фермерами вантажівках показали, що вони проїжджали через Крим далі до Росії», – зазначили в GRC. І припустили, що уряд не зміг би найняти водіїв вантажівок так швидко, щоб перевезти величезну кількість вкраденої продукції. Тобто усе готувалося задовго до 24 лютого 2022-го. 

«Росія не тільки застосувала багатосторонній підхід, знищивши критично важливу інфраструктуру, але й заздалегідь спланувала захоплення та розкрадання сільськогосподарських товарів у рамках підступного плану. Москва спровокувала глобальну продовольчу кризу та атакувала сільськогосподарський сектор України як тактику ведення війни», – констатує партнер Global Rights Compliance Катріона Мердок.

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Теги: росія окупанти путін зерно

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