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Польща висунула нові претензії щодо імпорту з України

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Польща висунула нові претензії щодо імпорту з України
На тлі різкого зростання постачання українського цементу власне виробництво Польщі скорочується
фото: flickr

У минулому році постачання цементу з України до Польщі збільшилося на 350%

Асоціація виробників цементу Польщі поскаржилася на різке зростання українського імпорту. Голова асоціації Збіґнєв Пільх заявив, що постачання з України у 2023 році збільшилося на 350% (до 330 тис. тонн), тоді як власне виробництво в Польщі впало на 11,9% (до 16,6 млн тонн), пише bankier.

Пільх повідомив, що рік був слабшим для галузі, ніж очікувалося. За його словами, масштаби імпорту цементу з України збільшуються практично щомісяця. «У 2023 році він становив 38%, а у січні 2024 року – майже 50% від загального імпорту цієї продукції до Польщі. Такі показники нас дуже турбують», – сказав голова асоціації.

Збіґнєв Пільх визнав, що Україна перебуває у стані війни й потребує підтримки та валютного виторгу. «Однак не слід забувати, що виробництво цементу за нашим східним кордоном відбувається без витрат на кліматичну політику», – додав він.

У Європейському Союзі поступово починають запроваджувати механізм вуглецевого коригування імпорту (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM). Це перший у світі транскордонний тариф на викиди вуглецю, який покликаний ліквідувати неконкурентну перевагу для виробників з-за меж Євросоюзу, які не сплачують за викиди вуглецю.

Він має запрацювати в повному обсязі лише у 2026 році. Доти, на думку Пільха, цементна галузь Польщі потребує підтримки з боку уряду або навіть Європейського Союзу.

Як повідомлялося, Польща веде активні переговори про запровадження ліцензій на сільськогосподарські продукти з України. Варшава також сподівається на припинення транзиту українського збіжжя через територію Польщі.

Раніше польська влада підписала угоду з фермерами про дотації на тонну зерна і тимчасове закриття кордону з Україною для транзиту деяких сільськогосподарських продуктів.

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Теги: Україна Польща імпорт

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