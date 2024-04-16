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Як повертати ветеранів до мирного життя? Група «Метінвест» використовує ізраїльський досвід

Дарія Демяник
glavcom.ua
Як повертати ветеранів до мирного життя? Група «Метінвест» використовує ізраїльський досвід
Такого досвіду роботи з ветеранами, як у нас, немає у жодній іншій країні – HR-директор «Метінвест»
фото: armyinform.com.ua

У роботі з ветеранами ми орієнтуємося на досвід Ізраїлю та США, але доповнюємо його власними унікальними техніками – HR-директор «Метінвест»

У Групі «Метінвест» Ахметова мобілізований кожен шостий співробітник, а 500 осіб вже повернулися до мирного життя. З них 85% працюють на своїх попередніх посадах. Ветеранів буде ставати все більше, тому компанія запровадила багато програм, спрямованих на їх адаптацію. Для цих програм використовувався американський та ізраїльський досвід, але він доповнений унікальними українськими методиками. Про це розповіла директорка зі сталого розвитку і взаємодії з персоналом Групи «Метінвест» Тетяна Петрук. 

«Коли людина повертається з фронту, вона є таким же членом нашого колективу, як і решта. Але для її адаптації потрібно трохи більше часу й зусиль. За потреби ми допомагаємо з лікуванням, реабілітацією, з протезуванням. Ми запровадили додаткові психологічні скринінги. Розробили та впровадили цілу екосистему інтеграції ветеранів до цивільного життя. Деякі компанії виділяють роботу з ветеранами в окремий напрям. Ми не виділяємо – ми адаптуємо всі наші бізнес-процеси до нових реалій», – зауважила Петрук.

Вона наголосила, що внутрішні ветерани – це ДНК компанії, люди із доведеним професійним досвідом, кваліфікацією та вміннями. Тому для «Метінвесту» важливо максимально зберегти цей кадровий потенціал.

Для цього були також запроваджені програми з перенавчання ветеранів, які не можуть повернутися до попереднього місця роботи. Водночас, компанія не поділяє підходи на ветеранський або не ветеранський, а також зберігає системність у своїх програмах.

«У нас є герої, які повертаються з фронту, але так само є герої, які щодня стоять біля мартену або біля домни. Тому система оплати праці та нематеріальної винагороди, оцінювання персоналу, посади залишається єдиною для всіх співробітників. Вшанування та підтримка ветеранів мають бути організовані так, щоб не розділяти, а об'єднувати колективи. І ця робота має бути системною. Не одноразова акція – щось зробили, роздали брошури, і на цьому все завершилося. А напрям, з яким ми будемо працювати постійно», – наголосила Петрук.

Вона зауважила, що велику увагу в компанії приділяють навчанню колективів, як приймати ветеранів, щоб люди розуміли, які питання можна ставити, а які – ні, що можна робити і як пропонувати допомогу.

«Ми працюємо над створенням ветеранських об’єднань, ветеранських просторів. Але не треба нав’язувати щось ветеранам. Ми приймаємо їх, як звичайних людей, і питаємо, чи потрібна допомога. Якщо потрібна – допомагаємо. Тобто, має бути готовність і знання, як допомогти. Але не треба нав'язувати свою допомогу. Це прийде з часом, і суспільство цього навчиться», – переконана Петрук.

За її словами, при підготовці ветеранських програм фахівці «Метінвесту» вивчили дуже багато різного досвіду. Сучасний досвід роботи з ветеранами є в Ізраїлі та США, тому у компанії орієнтувалися на нього.

«Але такого досвіду роботи з ветеранами, який буде в Україні, не буде ні у кого. Ми воюємо на своїй землі й захищаємо свою землю. Це ми будемо ділитися нашим досвідом з іншими державами. І дай Боже, щоб це ніколи не знадобилося іншим країнам», – резюмувала Петрук.

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Теги: ветеран бізнес українці Україна робота

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