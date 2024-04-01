В українців змінилась думка щодо відновлення ядерного потенціалу: результати опитування

У 2024 році кількість опитуваних, які в принципі розглядають можливість відновлення Україною власного ядерного потенціалу, вперше перевищила 50%

Більшість українців вважають, що адекватною відповіддю на ризики, які висунуло широкомасштабне вторгнення Росії в Україну, є відновлення ядерного потенціалу України. Відповідні тенденції спостерігаються і в інших країнах Європи. Особливо вони посилились на тлі постійних погроз одного з кандидатів у президенти США, залишити Європу сам на сам з ядерною загрозою.

«Саме цього року, 2024, вперше, кількість респондентів які в принципі розглядають таку можливість, як відновлення Україною власного ядерного потенціалу… перевищила 50%. Тобто більша частина українців тепер схиляється до того, що таке реагування в перспективі, на цю війну, є доречним». Так прокоментувала результати нових соціологічних досліджень в Україні кандидатка психологічних наук, віце-президентка Асоціації політичних психологів України, заступниця директора з науково-методичної роботи Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України Світлана Чуніхіна.

Регіональні відмінності – південь обирає ядерну парасольку

Три чверті жителів південних областей України за такий варіант розв'язку питання захисту України від зовнішньої агресії. В центральних областях прихильників такого підходу менше половини – 47,1%. Західні області за відновлення ядерного потенціалу – 62%, а в східних областях таких громадян більш ніж половина – 50,9%.

На думку експертки, ця відмінність від поточних результатів є однією із найважливіших змін в українському суспільстві, що сталося з часів широкомасштабного вторгнення. Крім того, ця думка відзначається сталістю та прогресує у динаміці.

В лютому 2022 року прихильників відновлення ядерного потенціалу було найменше – 38,3%. Перші заміри з цього питання соціологи почали робити у 2014 році – з часу початку російсько-української війни. Тоді за відновлення ядерної збройного потенціалу в Україні виступало 42%.

Наразі нічого не вказує на те, що Російська Федерація може застосувати ядерну зброю. Про це сказав голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер під час 16-го щорічного Київського Безпекового Форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

Російська Федерація володіє найбільшим у світі запасом ядерних боєголовок. Їх кількість становить близько 5580 одиниць. Про це повідомляє Reuters.

Серед 5580 ядерних боєголовок:

1200 виведені з експлуатації, але в основному неушкоджені;

4380 зберігаються для використання стратегічними ракетами великої дальності та тактичними ядерними силами меншої дальності.

Зокрема Росія розгорнула близько 1710 стратегічних боєголовок, серед яких:

близько 870 на балістичних ракетах наземного базування;

близько 640 на балістичних ракетах підводних човнів;

можливо, 200 на базах важких бомбардувальників.

Під час холодної війни Радянський союз володів піковою кількістю ядерних боєголовок – близько 40 тис., а Сполучені Штати Америки (США) – близько 30 тис.