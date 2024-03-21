Чи слід відправляти зброю Україні? Неочікувана відповідь чехів і словаків

Sanep: більшість чехів та словаків проти постачання зброї Україні





Більшість жителів Чехії та Словаччини виступають проти постачання зброї в Україну. Про це свідчать дані опитування агентства Sanep.

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Цікаво, що згідно із результатами опитування, майже дві третини чехів вважають, що їхня країна не повинна продовжувати постачання зброї в Україну (63,4%). При цьому понад 70% вважають, що уряд має підтримати початок мирних переговорів.

Аналогічна ситуація спостерігається у Словаччині. Тут 70% словаків не хочуть продовжувати постачання зброї в Україну, а понад 80% хотіли б, щоб їхній уряд підтримав початок мирних переговорів.

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Вищезгадане опитування було проведене 11-17 березня 2024 року серед обраної групи (N1) з 1500 респондентів, які представляють репрезентативну вибірку населення Чеської Республіки віком від 18 років, та 1200 респондентів, які репрезентують вибірку жителів Словаччини віком 18 років.

Нагадаємо, на відміну від Словаччини, де уряд Роберта Фіцо відмовився постачати озброєння Києву, а чеська влада продовжує наголошувати на необхідності подальшої військової підтримки України. Більше того, уряд Чехії організував коаліцію із закупівлі снарядів за межами ЄС для Києва. У Празі, як і раніше, вважають, що мирні переговори безперспективні, а Україна має перемогти агресора на полі бою.

До слова, Чехія активно шукає боєприпаси для України по всьому світу. Перші партії боєприпасів, закуплених Чехією у третіх країнах, почнуть надходити до України найближчими тижнями. Про це заявили чеські чиновники в інтерв'ю The Wall Street Journal.

За словами чиновників, вони почали їздити світом, домовляючись про закупівлю снарядів із наявних запасів та експортні ліцензії з країнами – виробниками боєприпасів. При цьому наголошується, що «допомогло радянське минуле, у спадок від якого Чехії дістався великий оборонний сектор з клієнтами по всьому світу і хороші відносини з багатьма країнами Глобального Півдня, яких підтримував СРСР та його сателіти в Східній Європі і які мають великі запаси радянської зброї і потужностями для його випуску».