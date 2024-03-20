Соціологи: українці гірше ставляться до тих співвітчизників, які виїхали під час війни

Володимир Паніотто непокоїться стосовно ймовірного утворення нової соціальної диференціації, а саме за принципом: «а що ти робив» або «де ти був під час війни?»

Війна сформувала нову соціальну диференціацію українців. Соціологи зафіксували нові тренди

Українці гірше ставляться до тих співвітчизників (і особливо – до чоловіків), які з початком повномасштабного вторгнення виїхали за кордон, аніж до внутрішньо переміщених осіб. Таку думку висловив генеральниий директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто в інтерв'ю «Главкому».

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За його словами, стосовно тих, хто виїхав до інших країн побутує уявлення, що «вони по європах насолоджуються життям, а ми тут страждаємо». На думку Паніотто, це може бути згодом однією з причин неповернення українців з-за кордону.

«А щодо внутрішньо переміщених осіб, то 90% ставиться до них цілком нормально (72% позитивно, 18% нейтрально), причому «їхні власні оцінки того, як до них ставляться, є навіть кращими від оцінок, які ставлять їм мешканці регіонів, де вони перебувають: 77% вважають, що до них ставляться позитивно, а 19%, що нейтрально», – зауважує соціолог.

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Також Володимир Паніотто непокоїться стосовно ймовірного утворення нової соціальної диференціації, а саме за принципом: «а що ти робив» або «де ти був під час війни?». Особливо це стосується мешканців тимчасово окупованих територій.

«Шкарлет (колишній міністр освіти – «Главком») колись пригрозив, що всі вчителі-колаборанти відповідатимуть перед законом. А Верещук (віцепремʼєр-міністерка України з питань реінтеграції – «Главком») говорила, що головне – це врятувати життя. То що робити після деокупації тим, хто не виїхав вчасно на підконтрольну територію: готуватись до тюрми чи тікати слідом за росіянами?», – запитує соціолог.

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Водночас, за словами Паніотто, ставлення до тих, хто побував в окупації, все одно є непоганим. Принаймні, істотно кращим, аніж до росіян, які є громадянами України (про тих росіян, що є громадянами РФ, і мова не йде, уточнює Паніотто, вони очолюють список антипатій).

Проте, зауважує соціолог, коли під час одного з опитувань прозвучало питання, що робити з лікарем, який працював в окупації за російськими методиками, 25% опитаних сказали, що його треба судити. А віддати під суд вчителя в аналогічних умовах були ладні 50% респондентів.

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Нагадаємо, лише 3% опитаних громадян України вважають, що російська мова має отримати статус другої державної. Зрештою, після повномасштабного вторгнення станом на лютий 2024 року переважна більшість українців – 66% – вважають, що російську мову потрібно усунити з офіційного спілкування.

Також майже всі українці (96%) довіряють ветеранам АТО та військовим, які зараз захищають Україну від окупантів.