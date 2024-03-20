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Соціологи: українці гірше ставляться до тих співвітчизників, які виїхали під час війни

Катерина Іванова
glavcom.ua
Соціологи: українці гірше ставляться до тих співвітчизників, які виїхали під час війни
Володимир Паніотто непокоїться стосовно ймовірного утворення нової соціальної диференціації, а саме за принципом: «а що ти робив» або «де ти був під час війни?»
фото: Антон Філоненко

Війна сформувала нову соціальну диференціацію українців. Соціологи зафіксували нові тренди

Українці гірше ставляться до тих співвітчизників (і особливо – до чоловіків), які з початком повномасштабного вторгнення виїхали за кордон, аніж до внутрішньо переміщених осіб. Таку думку висловив генеральниий директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто в інтерв'ю «Главкому».

За його словами, стосовно тих, хто виїхав до інших країн побутує уявлення, що «вони по європах насолоджуються життям, а ми тут страждаємо». На думку Паніотто, це може бути згодом однією з причин неповернення українців з-за кордону.

«А щодо внутрішньо переміщених осіб, то 90% ставиться до них цілком нормально (72% позитивно, 18% нейтрально), причому «їхні власні оцінки того, як до них ставляться, є навіть кращими від оцінок, які ставлять їм мешканці регіонів, де вони перебувають: 77% вважають, що до них ставляться позитивно, а 19%, що нейтрально», – зауважує соціолог.

Також Володимир Паніотто непокоїться стосовно ймовірного утворення нової соціальної диференціації, а саме за принципом: «а що ти робив» або «де ти був під час війни?». Особливо це стосується мешканців тимчасово окупованих територій. 

«Шкарлет (колишній міністр освіти – «Главком») колись пригрозив, що всі вчителі-колаборанти відповідатимуть перед законом. А Верещук (віцепремʼєр-міністерка України з питань реінтеграції – «Главком») говорила, що головне – це врятувати життя. То що робити після деокупації тим, хто не виїхав вчасно на підконтрольну територію: готуватись до тюрми чи тікати слідом за росіянами?», – запитує соціолог.

На яку соціальну дистанцію готові допустити жителі України представників соціальних категорій
На яку соціальну дистанцію готові допустити жителі України представників соціальних категорій
дані КМІС

Водночас, за словами Паніотто, ставлення до тих, хто побував в окупації, все одно є непоганим. Принаймні, істотно кращим, аніж до росіян, які є громадянами України (про тих росіян, що є громадянами РФ, і мова не йде, уточнює Паніотто, вони очолюють список антипатій). 

Проте, зауважує соціолог, коли під час одного з опитувань прозвучало питання, що робити з лікарем, який працював в окупації за російськими методиками, 25% опитаних сказали, що його треба судити. А віддати під суд вчителя в аналогічних умовах були ладні 50% респондентів.

Нагадаємо, лише 3% опитаних громадян України вважають, що російська мова має отримати статус другої державної. Зрештою, після повномасштабного вторгнення станом на лютий 2024 року переважна більшість українців – 66% – вважають, що російську мову потрібно усунити з офіційного спілкування. 

Також майже всі українці (96%) довіряють ветеранам АТО та військовим, які зараз захищають Україну від окупантів.

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Теги: українці міністр соцопитування кордон

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