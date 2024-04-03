YouTube заблокував на території України канал пропагандистки Діани Панченко

Після початку повномасштабного вторгнення Діана Панченко виїхала на територію РФ, там вона продовжила знімати матеріали для свого YouTube-каналу в інтересах ворога.

YouTube-проект "ПАНЧЕНКО", який просував наративи російської пропаганди, відтепер недоступний для перегляду на території України

YouTube заблокував на території України канал підозрюваної в держзраді пропагандистки Діани Панченко. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Відомство повідомило, що це сталося після їхнього запиту. Тепер YouTube-проект "ПАНЧЕНКО", який просував наративи російської пропаганди, недоступний для перегляду на території України.

Засновницею та авторкою каналу є Діана Панченко, екс-ведуча підсанкційного телеканалу NewsOne, пов'язаного з обвинуваченим у державній зраді Віктором Медведчуком.

Як повідомляв Центр, після початку повномасштабного вторгнення Діана Панченко виїхала на територію РФ. Там вона продовжила знімати матеріали для свого YouTube-каналу в інтересах ворога.

У січні минулого року СБУ оголосила Діані Панченко підозру за фактом "виготовлення та розповсюдження, зокрема повторно та з використанням засобів масової інформації, матеріалів, у яких міститься виправдання збройної агресії Російської Федерації проти України". Вона підтримала окупацію Маріуполя.

Восени того ж року СБУ оголосила нову підозру Панченко. Пропагандистку звинуватили в держзраді.

Сьогодні правоохоронці оголосили підозри колаборантам, які влаштувалися в «МВС Росії по Херсонській області». Вони займаються масовими репресіями та катують людей.

Правоохоронці встановили особи та зібрали доказову базу на ще 26 колаборантів, які вступили до окупаційного «Головного управління МВС РФ Херсонської області».

У лавах псевдоустанови їх включили до складу злочинної організації під назвою «відділ міністерства внутрішніх справ Росії «Каховський».

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Там шестеро фігурантів зайняли «керівні посади». Інших – призначили в підрозділи «слідства, карного розшуку, кадрового забезпечення та чергової частини».

Перебуваючи в лавах окупаційного органу, колаборанти беруть участь у масових репресіях проти місцевих жителів, щоб зламати їхній спротив агресору.

Фігуранти під керівництвом ФСБ намагалися розганяти проукраїнські зібрання жителів Каховки. Під час таких «рейдів» росіяни викрадали людей та ув'язнювали їх у російські катівні на лівобережжі Херсонської області.