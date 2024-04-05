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Допомога Україні: Білий дім веде непублічні переговори зі спікером Джонсоном

Наталія Порощук
glavcom.ua
Допомога Україні: Білий дім веде непублічні переговори зі спікером Джонсоном
Білий дім підтримував контакти з офісом Джонсона стосовно допомоги Україні протягом двотижневих канікул у Конгресі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Основна увага посадовців спрямована на те, щоб переконати Джонсона в нагальності надання допомоги Україні

Помічники президента США Джозефа Байдена працюють за лаштунками зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, аби він виніс на голосування пакет допомоги Україні в розмірі 60 млрд доларів. Про це повідомляє Politico.

Адміністрація зазначає, що Білий дім підтримував контакти з офісом Джонсона стосовно допомоги Україні протягом двотижневих канікул у Конгресі. При цьому президент і його команда утримувалися від надмірного тиску на спікера, даючи Джонсону простір для маневру.

Політичний радник президента Стів Рікетті та директорка управління Білого дому з питань законодавства Шуванза Гофф виступають контактними особами від адміністрації.

Посадовці сподіваються, що їхній підхід сприятиме тому, що Конгрес почне таки працювати у квітні над пакетом допомоги. Як саме виглядатиме цей пакет, залишається незрозумілим, пише видання.

Politico зауважує, що Білий дім не надав жодних офіційних коментарів після недільного інтерв'ю Джонсона телеканалу Fox News, коли той висловив ідею надати частину допомоги Україні у вигляді позики або спрямувати на це заморожені російські активи.

Основна увага посадовців спрямована на те, щоб переконати Джонсона в нагальності надання допомоги Україні.

Видання пише, що протягом кількох тижнів представники адміністрації публічно стверджували, що найпростіший шлях – це винесення Джонсоном законопроєкту, вже ухваленого Сенатом, на голосування в Палаті представників. Навіть деякі республіканці визнають, що документ пройде, якщо це буде зроблено.

Нагадаємо, що у Палаті представників США питання допомоги Україні можуть поставити на голосування всередині квітня або навіть пізніше. Спікер Майк Джонсон все ще шукає, як пом’якшити спротив з боку радикальних республіканців.

Раніше голова Комітету Палати представників США в закордонних справах республіканець Майкл Маккол заявив, що спікер Майк Джонсон має намір винести на голосування законопроєкт, який передбачає допомогу для України після Великодня. На питання журналістки, чи може це статися вже 9 квітня, він відповів, що хотів, би щоб цей законопроєкт проголосували «якомога швидше».

Нагадаємо, Сенат США схвалив фінансування уряду на $1,2 трлн. Законопроєкт підтримали 74 сенатори, 24 голосували «проти». Сенат затвердив бюджет за кілька годин після того, як гроші на функціонування уряду фактично закінчилися.

Палата представників США схвалила пакет законопроєктів про витрати державних відомств на суму $1,2 трлн всього за кілька годин до призупинення роботи уряду.

Теги: Сенат США Джозеф Байден війна США Україна військова допомога гроші гуманітарна допомога

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