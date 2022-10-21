В одній із областей розпочалися вимушені відключення електроенергії

Голова ОВА закликав жителів Київщини вимикати зайві електроприлади

У Київській області спостерігається зростання споживання електроенергії. У зв’язку з цим у регіоні з 9:20 вимушено розпочалися тимчасові відключення. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олексій Кулеба.



«Звертаюся до всіх! Необхідно тотально економити електроенергію. Це стосується всіх. Вимикаємо зайві електроприлади. Від чайників до енергообігрівачів. Від прасок до пральних машин. Не вмикаємо жодного енергоємного приладу», – закликав Кулеба.

Влада закликає громадян бути відповідальними та споживати електроенергію економно.

Раніше повідомлялося, що частина Житомира залишилась без світла.

Нагадаємо, що 21 жовтня тимчасові обмеження енергоспоживання будуть можливі по всій Україні. Про відключення світла в своєму регіоні українці можуть дізнатися на сайті місцевих операторів системи розподілу електроенергії.

Список сайтів операторів по регіонам:

Додамо, що вчора, 20 жовтня, по всій Україні також були заходи обмеження споживання електроенергії. Це пов'язано із дефіцитом потужності в системі внаслідок ракетних обстрілів російськими терористами енергетичної інфраструктури країни.