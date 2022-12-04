Як проходитиме націоналізація Альфабанку – роз'яснення Банкової

За словами Подоляка, процедура націоналізації банку Sense відбувається відповідно до закону

Процедура націоналізації банку Sense (колишній Альфабанк) вже запущена. Вона відрізнятиметься від процедури щодо Приватбанку. Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

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«Альфабанк пройшов ребрендинг. Сьогодні це вже Sense банк. Там вже йдуть процедури щодо націоналізації як такої. Націоналізація Альфабанку виглядатиме не так, як Приватбанку, тому що там набагато менше коло фізичних осіб, які мають вклади, тощо», – заявив Подоляк.

За його словами процедура націоналізації банку Sense відбувається відповідно до закону, тому немає панічних настроїв серед вкладників чи юридичних осіб, які дотичні до банку.

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Нагадаємо, Україна ввела санкції проти російських олігархів та родичів Путіна.