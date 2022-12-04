Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Як проходитиме націоналізація Альфабанку – роз'яснення Банкової

Юрій Лящук
glavcom.ua
Як проходитиме націоналізація Альфабанку – роз'яснення Банкової
Альфа-банк пройшов ребрендинг
фото з відкритих джерел

За словами Подоляка, процедура націоналізації банку Sense відбувається відповідно до закону

Процедура націоналізації банку Sense (колишній Альфабанк) вже запущена. Вона відрізнятиметься від процедури щодо Приватбанку. Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

«Альфабанк пройшов ребрендинг. Сьогодні це вже Sense банк. Там вже йдуть процедури щодо націоналізації як такої. Націоналізація Альфабанку виглядатиме не так, як Приватбанку, тому що там набагато менше коло фізичних осіб, які мають вклади, тощо», – заявив Подоляк.

За його словами процедура націоналізації банку Sense відбувається відповідно до закону, тому немає панічних настроїв серед вкладників чи юридичних осіб, які дотичні до банку.

Раніше повідомлялось, що у Британії затримали російського олігарха Фрідмана. Співзасновника «Альфа-Груп» підозрюють у відмиванні грошей та змові у наданні неправдивих свідчень

Нагадаємо, Україна ввела санкції проти російських олігархів та родичів Путіна.

Читайте також: Російський банк в Україні замаскувався (фото)
Теги: Україна Михайло Подоляк банк

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Операцію можна буде повторити за три години
«Приватбанк» збільшив ліміт на зняття готівки
24 листопада, 12:10
Державна фінустанова платить своїм фахівцям по мільйону щомісяця 
Премії членів наглядової Ради Приватбанку під час війни обурили мережу
7 листопада, 13:38
Вщент зруйнований рашистами Маріуполь
Світовий банк підрахував, скільки коштуватиме повоєнна відбудова України
Сьогодні, 19:26

Економіка

Як проходитиме націоналізація Альфабанку – роз'яснення Банкової
Як проходитиме націоналізація Альфабанку – роз'яснення Банкової
Світовий банк підрахував, скільки коштуватиме повоєнна відбудова України
Світовий банк підрахував, скільки коштуватиме повоєнна відбудова України
«Нафтогаз» хоче закупити газ із Норвегії за спеціальними умовами
«Нафтогаз» хоче закупити газ із Норвегії за спеціальними умовами
Рада ЄС затвердила ліміт цін на російську нафту
Рада ЄС затвердила ліміт цін на російську нафту
Мінекономіки погіршило прогноз падіння ВВП України
Мінекономіки погіршило прогноз падіння ВВП України
Росія вкрала української пшениці на $1 млрд: дослідження NASA
Росія вкрала української пшениці на $1 млрд: дослідження NASA

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
267K
Слова захисниці «Азовсталі» про президента спровокували скандал: подробиці
267K
Путін може змінити терміни повної окупації України – розвідка США
105K
Візит Шойгу до Білорусі: ЗМІ зауважили цікаві деталі
103K
Глава Пентагону підтвердив: НАТО наближається до кордонів із Росією
94K
Макрон посилює російську інформаційну операцію – ISW
68K
Фаріон розказала про злий жарт, який життя зіграло із Зеленським

Новини

За добу авіація ЗСУ завдала 20 ударів по базах окупантів – Генштаб
Вчора, 07:26
У Києві відбувся тренінг з тактичної медицини для журналістів
2 грудня, 15:45
ЗСУ відбили 14 ворожих атак у двох областях – Генштаб
2 грудня, 06:56
Атаки на українську енергосистему: хто саме відповідальний за ці злочини
1 грудня, 14:56
У столиці проходить щорічний Київський Безпековий Форум (пряма трансляція)
1 грудня, 12:30
Відключення світла в Україні: російські пропагандисти готові запустити нові фейки
1 грудня, 11:33

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту