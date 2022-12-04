Світовий банк підрахував, скільки коштуватиме повоєнна відбудова України

Для відновлення України потрібен великий план на кшталт «плану Маршалла»

Повоєнна відбудова України коштуватиме близько €500-600 млрд. Про це повідомила віцепрезидент Світового банку Анна Б’єрде в інтерв’ю австрійській газеті Die Presse.

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«Раніше ми опублікували цифру, яка була розрахована спільно з Європейською комісією та українським урядом. Скільки потрібно грошей, щоб відбудувати Україну, а також привести її до європейських стандартів, наприклад у плані енергоефективності? Станом на початок червня це було близько 350 млрд євро», – заявила Б'єрде.

Віцепрезидентка зазначила, що зараз ця цифра значно збільшилася: «Це точно зростання до €500-600 млрд».

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Зазначається, що для відновлення України потрібен великий план на кшталт «плану Маршалла», і це має бути «поєднання державних і приватних грошей».

Б’єрде розповіла, що до початку атак на цивільну інфраструктуру в Світовому банку прогнозували падіння ВВП України в 2022 році на 35%, однак тепер цей показник може бути більшим.

«Напевно, це буде ближче до 40%. Без інфраструктури немає економіки, а отже, немає податкових надходжень для Української держави. Це дуже тривожна ситуація», – зазначила віцепрезидентка.

Вона також звернула увагу на катастрофічні гуманітарні наслідки російської війни проти України: «До кінця 2022 року в Україні вісім мільйонів людей житимуть за межею бідності. Рівень бідності зросте із двох до 25%».

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Нагадаємо, українського міністра вперше обрано головою Ради керуючих Світового Банку та МВФ.