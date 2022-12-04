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Світовий банк підрахував, скільки коштуватиме повоєнна відбудова України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Світовий банк підрахував, скільки коштуватиме повоєнна відбудова України
Вщент зруйнований рашистами Маріуполь
фото ілюстративне

Для відновлення України потрібен великий план на кшталт «плану Маршалла»

Повоєнна відбудова України коштуватиме близько €500-600 млрд. Про це повідомила віцепрезидент Світового банку Анна Б’єрде в інтерв’ю австрійській газеті Die Presse.

«Раніше ми опублікували цифру, яка була розрахована спільно з Європейською комісією та українським урядом. Скільки потрібно грошей, щоб відбудувати Україну, а також привести її до європейських стандартів, наприклад у плані енергоефективності? Станом на початок червня це було близько 350 млрд євро», – заявила Б'єрде.

Віцепрезидентка зазначила, що зараз ця цифра значно збільшилася: «Це точно зростання до €500-600 млрд».

Зазначається, що для відновлення України потрібен великий план на кшталт «плану Маршалла», і це має бути «поєднання державних і приватних грошей».

Б’єрде розповіла, що до початку атак на цивільну інфраструктуру в Світовому банку прогнозували падіння ВВП України в 2022 році на 35%, однак тепер цей показник може бути більшим.

«Напевно, це буде ближче до 40%. Без інфраструктури немає економіки, а отже, немає податкових надходжень для Української держави. Це дуже тривожна ситуація», – зазначила віцепрезидентка.

Вона також звернула увагу на катастрофічні гуманітарні наслідки російської війни проти України: «До кінця 2022 року в Україні вісім мільйонів людей житимуть за межею бідності. Рівень бідності зросте із двох до 25%».

Нагадаємо, українського міністра вперше обрано головою Ради керуючих Світового Банку та МВФ.

Теги: Україна окупанти росія будівництво Світовий банк війна

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