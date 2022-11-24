«Приватбанк» збільшив ліміт на зняття готівки

Операцію можна буде повторити за три години

З карток всіх українських банків тепер за одну операцію можна зняти до 20 тис. грн

У банкоматі «Приватбанку» за одну операцію тепер можна зняти 20 тис. грн. Про це повідомляє пресслужба банку.

Операцію можна буде повторити за три години.

«Збільшили ліміти на отримання готівки в банкоматах з карток всіх українських банків до 20 тис. грн. Таку суму ви можете отримати в банкоматі «Приватбанку» за одну операцію та повторити через три години», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що посадовець «Приватбанку» засвітився на Лазуровому узбережжі. На появу чиновника у розслідуванні відреагував голова Національного банку України Андрій Пишний. Він звернувся до Лебединця у Facebook, зазначивши, що за фактом буде проведено внутрішню перевірку.

Пишний також звернувся до всіх компетентних органів, здатних отримати виразні пояснення від Лебединця, як той опинився в розкішному французькому регіоні, поки його народ терпить війну та поневіряння.

Крім того, члени наглядової ради Приватбанку отримують щомісяця від 580 до 954 тис. грн зарплати. Водночас державний банк використовує кошти із бюджету країни, щоб покрити проблемну заборгованість, і здається, не планує повертати мільярди, виведені олігархом Ігорем Коломойським.