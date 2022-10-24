ЄБРР обіцяє інвестувати в Україну €3 млрд: на що підуть кошти

Президентка ЄБРР зазначила, що нещодавня зустріч із Зеленським не залишила у неї «жодних сумнівів щодо масштабу необхідної допомоги

Основна увага буде зосереджена на підтримці енергетичної та продовольчої безпеки та відновленні залізничної інфраструктури

Європейський банк реконструкції та розвитку виділить до 3 млрд євро протягом 2022-2023 років, щоб допомогти українському бізнесу та економіці продовжувати функціонувати. Про це йдеться у пресрелізі ЄБРР.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення РФ Україні було виділено понад 1 млрд євро фінансової допомоги, і цю цифру планується потроїти до кінця 2023 року.

«Основна увага буде зосереджена на підтримці «реальної» економіки – енергетичної та продовольчої безпеки, відновленні залізничної інфраструктури та підтримці фармацевтичної промисловості», – йдеться у пресрелізі.

Президентка Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо зазначила, що нещодавня зустріч в Україні з президентом Володимиром Зеленським не залишила у неї «жодних сумнівів щодо масштабу необхідної допомоги, і ЄБРР сповнений рішучості зробити все можливе, щоб зіграти свою роль».

«ЄБРР є найбільшим інституційним інвестором в Україні, зв’язки з яким тягнуться вже 30 років. Це жахливо спостерігати за збитками, завданими вторгненням Росії, і водночас зворушливо бачити стійкість населення. Я це говорила 24 лютого і буду говорити – ми на боці України», – додала Рено-Бассо.

Раніше Світовий банк оголосив про виділення додаткових $530 мільйонів на допомогу Україні для задоволення нагальних потреб, спричинених вторгненням Росії в Україну.