Країна ЄС щороку виділятиме кошти на відновлення України

Дії уряду Чехії та України обговорять на спільній зустрічі у Києві

Чехія буде виділяти щороку на відновлення України 500 млн крон

Чехія буде виділяти щороку упродовж 2023-2025 на відновлення України 500 млн крон.

Як повідомили в пресслужбі Міністерства закордонних справ Чехії, МЗС і Міністерство промисловості та торгівлі країни представили Програму допомоги Україні на 2023-2025 роки. У ній передбачили гуманітарні, стабілізаційні, відновлювальні та економічні аспекти допомоги Україні.

За словами глави чеського МЗС Яна Ліпавскі, план включає залучення чеських компаній і рішень, які вже сьогодні мають відмінну репутацію в Україні.

«Ми хочемо залучити як приватний сектор, так і некомерційний сектор», – додав Ліпавскі. За його словами, наступні дії уряду Чехії та України обговорять на спільній зустрічі у Києві.

Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) ухвалила рішення про застосування санкцій до значущих фізичних і юридичних осіб РФ – у ньому «тисячі прізвищ і тисячі компаній». За даними ЗМІ, у санкційному списку опинилися Віктор Медведчук, президент-утікач Віктор Янукович та низка впливових російських олігархів.

Також раніше повідомлялося, що російський олігарх Олег Дерипаска може отримати у США 20 років за ґратами через намагання ухилитися від виконання американських санкцій.