Українського міністра обрано головою Ради керуючих Світового Банку та МВФ

Новий статус дозволить збільшити ефективність співпраці з міжнародними фінансовими організаціями

Керуючі країни-члени Світового банку та Міжнародного валютного фонду одностайно обрали міністра фінансів України Сергій Марченка головою Ради керуючих Світового Банку та МВФ на 2023 рік. Про це Марченко написав на своїй сторінці у Facebook.

«Щойно я був обраний головою Ради керуючих Світового Банку та МВФ на 2023 рік. Це сталося вперше за 30 років членства України в СБ та МВФ. За цей довгий час ми сформували надійні та прозорі партнерські відносини. І я щиро вдячний нашим друзям та партнерам за довіру», – йдеться в повідомленні.

Марченко наголосив, що це велика честь представляти Україну на міжнародній фінансовій арені. Новий статус дозволить збільшити ефективність співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, та країнами членами Світового Банку та МВФ.

Раніше МВФ оприлюднив прогноз стану світової економіки на наступний рік і зазначив, що 2023 буде одним із найскладніших.

Нагадаємо, Світовий банк оцінив економічні перспективи України. За підсумками 2022 року економіка країни скоротиться на 35%, проте вже наступного року покаже позитивну динаміку.