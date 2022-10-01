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Світовий банк виділить України пів мільярда доларів: на що підуть ці гроші

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Світовий банк виділить України пів мільярда доларів: на що підуть ці гроші
Світовий банк вже виплатив Україні $11 млрд
фото з відкритих джерел

Світовий банк мобілізував майже $13 млрд екстреного фінансування для України

Світовий банк оголосив про виділення додаткових $530 мільйонів на допомогу Україні для задоволення нагальних потреб, спричинених вторгненням Росії в Україну. Про це повідомляє пресслужба установи.

Фінансування забезпечують кредитні гарантії Сполученого Королівства ($500 млн) та Королівства Данії ($30 млн).

Допомога здійснюється в рамках Проєкту державних витрат на підтримку адміністративної спроможності в Україні (PEACE). Він націлений на спроможність українського уряду забезпечувати надання основних державних послуг, таких як охорона здоров'я, освіта та соціальний захист.

«Збиток від руйнувань та пошкоджень внаслідок війни в Україні є приголомшливим і продовжує зростати», – сказала регіональний віце-президент Світового банку у Європі та Центральній Азії Анна Б’єрде.

Вона наголосила на значній підтримці України з боку міжнародної спільноти та подякувала народу Сполученого Королівства та Королівства Данії за їх постійну допомогу. Анна Б’єрде  нагадала, що попереду в України тривалий шлях до відновлення, тож партнери мають гуртуватися, щоб підтримати відбудову України.

На сьогоднішній день Світовий банк мобілізував майже $13 млрд екстреного фінансування для України, включно з зобов’язаннями та обіцянками донорів, з яких $11 млрд вже виплачені. 

Ця допомога дозволяє Україні продовжувати надавати основні державні послуги населенню та допомагає зменшити спричинені війною наслідки масштабних людських та економічних втрат.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд розширив програму екстреного фінансування, відтак Україна може отримати до $1,3 млрд додаткової допомоги.

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Теги: війна гроші Світовий банк Україна

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