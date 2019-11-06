Українці зможуть дізнатися, як підпис змінює долю людини і цілого світу



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Один підпис може врятувати або знищити тисячі людей, повністю змінити карту світу - організатори

Квест-музей «Сила підпису» відкриється 28 листопада

У Київській міській галереї мистецтв «Лавра» 28 листопада відкриється перший в Україні квест-музей, де відвідувачам запропонують відгадати загадки (все як у квест-кімнатах), а також ознайомлять з дослідженнями з реальними історичними експонатами.

Про це йдеться на сторінці музею у Facebook.

Відвідувачі розгадуватимуть, ким були люди, які поставили підпис під ключовими документами в історії світу та України. Дізнаються, як склалася їхня доля. З’ясують, як трансформувався підпис та які персональні дані ми передаємо третім особам, просто натискаючи на «галочку» в соціальних мережах. Нарешті, побачать реконструкцію дня, коли була підписана Біловезька угода, і навіть самі зможуть спробувати себе у ролі учасників тих подій.

Організатором проєкту виступила юридична фірма Sayenko Kharenko.

«Головна мета проєкту — в інтерактивному форматі розповісти про важливість підпису. Від хрестика на стінах печери до електронного підпису, за допомогою якого ми ідентифікуємо себе в інтернеті. Ми прагнемо розвіяти міф про те, що «мій голос нічого не вирішує», - повідомляють організатори.

Керівник проєкту Михайло Харенко наголошує, що один підпис може врятувати або знищити тисячі людей, повністю змінити карту світу.

«Ми задумали квест-музей до 15-річчя фірми, як подарунок Україні. Це наш внесок у побудову свідомого суспільства, адже за 15 років діяльності ми безліч разів бачили, як поставлений чи не поставлений під документом підпис впливав на майбутнє не тільки підписантів і компаній, але й усієї України», - говорить Харенко.

«Сила підпису» складається з 5 тематичних зон. Зона «Світ» присвячена світовій історії — від клинопису шумерів до Версальського миру та 7 травня 1945 року, коли генерал Суслопаров без погодження Сталіна підписав капітуляцію Німеччини. Зона «Україна» розповідає про людей, які поставили підпис під ключовими документами в історії України, про те, як склалася їхня доля та як вплинули ці підписи на країну. Третя зона розкриває роль підписів у приватному житті людини. Найбільш незвичайні заповіти, найдорожчі автографи, неймовірні історії криміналістів-почеркознавців. Четверта зона присвячена тому, як змінюється підпис зараз і яким він стане в майбутньому. Нарешті, п’ята зона — історична реконструкція подій, що сталися у грудні 1991 року, коли лідери України, Білорусії та Росії зібралися у Біловезькій пущі, щоб своїми підписами поставити крапку в історії Радянського Союзу і розпочати нову історію — історію незалежної України. Оригінал цього документа зник. Тож команда проєкту вирушила на його пошуки. Чим вони завершилися, можна буде дізнатися з 28 листопада по 15 грудня 2019 року.

Над створенням квест-музею «Сила підпису» працює агенція Gres Todorchuk, куратор проєкту — Катя Тейлор, головний редактор — Михайло Крігель.

Квест-музей «Сила підпису» у Київській міській галереї мистецтв «Лавра» на вул. Лаврській, 7 працюватиме з 28 листопада по 15 грудня 2019 року з 11:00 до 20:00, вівторок – вихідний.