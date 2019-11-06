Україна представить Генасамблеї ООН оновлену резолюцію про мілітаризацію в анексованому Криму



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Головною метою оновленого документа є примусити РФ вивести збройні сили з Криму та «завершити його тимчасову окупацію»

Українське представництво в ООН планує винести на розгляд Генасамблеї оновлений проєкт резолюції «Проблема мілітаризації АР Крим та м. Севастополь (Україна), а також частин Чорного і Азовського морів».

Про це передає пресслужба міністерства закордонних справ.

Про намір представити новий проєкт резолюції заявив заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок під час брифінгу в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку.

Він зазначив, що головною метою оновленого документа є примусити РФ вивести збройні сили з Криму та «завершити його тимчасову окупацію».

На брифінгу обговорили проблему відновлення Росією ядерної інфраструктури на анексованому півострові, що порушує заявлений раніше Україною її без’ядерний статус. Українська сторона наголосила, що ігнорування зазначеної проблеми може мати далекосяжні негативні наслідки як на регіональному, так і на глобальному рівні.

Також дипломати обговорили екологічні наслідки мілітаризації анексованого Криму та морських територій поряд.