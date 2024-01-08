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«єОселя»: Мінекономіки звітувало про результати за два роки

Катерина Іванова
glavcom.ua
«єОселя»: Мінекономіки звітувало про результати за два роки
Програма єОселя почала свою роботу в жовтні 2022 року.
фото з відкритих джерел

Від початку дії програми «єОселя» кредити на придбання житла взяли більше 6 тисяч українських родин на майже 10 млрд грн

За перший тиждень 2024 року майже 100 українських родин взяли кредити на придбання житла за програмою єОселя. Від початку дії програми кредити отримали 6 411 родин на загальну суму майже 10 млрд грн. Про це повідомили в Міністерстві економіки України.

«Від початку дії програми єОселя понад 1000 родин отримали кредити на умовах масової іпотеки, яка з серпня минулого року доступна всім українцям, що не мають власного житла або потребують покращення житлових умов. Такі кредити надаються під 7%. Загалом, на умовах масової іпотеки банки вже видали українцям кредитів на майже 2 млрд грн. За перший тиждень нового року за програмою єОселя було видано майже 100 кредитів», – зазначила заступниця Міністра економіки України Надія Бігун.

Минулого тижня українці отримали за програмою єОселя 88 кредитів на 134 млн грн, серед яких:

  • кредити під 3% отримали 55 військовослужбовців та силовиків, 8 педагогів, 9 медиків та 1 науковець;
  • кредити під 7% отримали 15 українців без власного житла.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (66 кредитів) та у забудовника (21). Також 1 українець взяв кредит на купівлю квартири, яка будується.

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:

  • Київської області - 26;
  • міста Києва - 9;
  • Одеської та Сумської областей - по 6;
  • Хмельницької, Рівненської та Вінницької областей - по 5.

Міністерство економіки наголошує, що скористатись програмою доступного кредитування сьогодні можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають власного житла або хочуть покращити його умови.

Нагадуємо, родина з Гостомеля купила перший будинок за програмою «єВідновлення».

Зазначається, що уряд змінив порядок надання житла для ВПО. За даними Лубінця, нові зміни передбачають у собі ведення обліку громадян, які потребують житла для тимчасового проживання, навіть за відсутності такого фонду в громаді на момент їхнього звернення.

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Теги: житло будинок українці кредит економіка

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