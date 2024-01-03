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Родина з Гостомеля купила перший будинок за програмою «єВідновлення»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Родина з Гостомеля купила перший будинок за програмою «єВідновлення»
Впродовж найближчого місяця родина планує переїхати в нове житло
фото з відкритих джерел

Родина з Гостомеля вирішила придбати будинок у Бучі на Київщині

В Україні перша родина отримала квартиру за програмою «єВідновлення». Сім'я придбала квартиру у Бучі. Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

«Родина з Гостомеля обрала будинок у Бучі на Київщині і впродовж найближчого місяця планує переїзд у нове житло. Важливо, що зі стартом програми компенсацій за знищене житло жінка прийняла рішення повернутися в Україну з евакуації», – написав Кубраков.

За інформацією міністра відомства, для виплати компенсацій за повністю знищене житло вже сформовано 1826 житлових сертифікатів. З них уже понад 400 родин забронювали кошти для купівлі нового житла. З цього слідує, що вони визначились з новою нерухомістю і готові укладати угоди купівлі-продажу.

Як отримати сертифікат?

  1. Необхідно подати заяву через застосунок «Дія».
  2. Потім комісія органів місцевого самоврядування опрацює заяву, розрахує суму компенсації та сформує сертифікат.
  3. Сповіщення про нього прийде в «Дію».
  4. За сертифікат можна придбати квартиру, будинок чи інвестувати в майбутню нерухомість. Зробити це можна через нотаріусів. Їхній перелік та більше інформації про програму житлових сертифікатів можна дізнатись на сайті https://renovation.gov.ua.

Також триває виплата державної грошової допомоги на ремонти – «єВідновлення».

Наразі статус такий:

  • Термінові ремонти: виплачено кошти для 32 тис. родин на загальну суму 2,4 млрд грн;
  • Капітальні ремонти: виплачено кошти для 3 тис. родин на загальну суму 900 млн грн;

Якщо ваше житло було пошкоджене внаслідок бойових дій (зокрема ракетних чи атак дронів) і вам потрібна допомога на ремонт:

  • подайте інформаційне повідомлення про пошкоджене майно та заяву на отримання допомоги. Зробити це можна через застосунок або портал Дія, ЦНАП чи нотаріуса;
  • отримайте рішення комісії місцевої ради про суму компенсації;
  • отримайте кошти на відбудову на віртуальну картку, яку можна відкрити в одному з банків-партнерів програми.

Витратити кошти можна лише в будівельних магазинах та в підрядників, перелік яких є на сайті програми https://erecovery.diia.gov.ua/

Нагадаємо, в Україні діє державна програма компенсацій за житло, повністю зруйноване внаслідок російської агресії. Відтепер послуга «єВідновлення» також доступна для співвласників помешкання.

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав законопроект, який передбачає виплату компенсацій за ремонт пошкодженого внаслідок війни житла власним коштом.

Раніше повідомлялося, що відбудова України відбуватиметься за п’ятьма пріоритетними напрямками – енергетика, гуманітарне розмінування, житло, критична і соціальна інфраструктури.

Теги: Олександр Кубраков війна Київщина Буча будинок

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