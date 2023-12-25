ООН закриває в Польщі центри для біженців з України

Центри підтримки «Блакитна точка» відкрили в Польщі в березні 2022 року у транзитних зонах

ЮНІСЕФ та Агентство ООН у справах біженців оголошують про поетапне закриття центрів «Блакитна точка» у Польщі

ООН закриває в Польщі пункти підтримки українських біженців «Блакитна точка», які з початку війни діяли у транзитних зонах. Центри завершать свою діяльність до 31 грудня. Кожен третій українець, який перетнув українсько-польський кордон, отримував підтримку в «Блакитній точці», йдеться на сайті ЮНІСЕФ.

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Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) оголошують про поетапне закриття центрів «Блакитна точка» у Польщі. Це безпечні простори, де надавалася підтримка жінкам і дітям після початку війни.

Такі центри підтримки відкрили в Польщі в березні 2022 року у транзитних зонах, де біженці найбільше потребують допомоги: на пунктах перетину кордону, вокзалах, пунктах оформлення виплат та центрах розміщення. Робота «Блакитних точок» буде завершена до 31 грудня 2023 року.

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За час діяльності у хабах «Блакитна точка» дітям і родинам, які втікають від війни, надали майже 950 тис. послуг, які включали допомогу у сфері психічного здоров'я та психосоціальну підтримку, використання простору, дружнього до дітей, перенаправлення до органів захисту дітей, а також надання інформації про охорону здоров'я, освіту, житло та транспорт.

«У зв'язку зі зміною потреб у громаді біженців і затяжним характером конфлікту, протягом останніх місяців основна увага була зосереджена на переході до більш сталого підходу через громадські центри, що управляються у співпраці з муніципалітетами та місцевими організаціями, забезпечуючи розширення прав і можливостей громад в довгостроковому періоді», – пояснюється на сайті ЮНІСЕФ.

Інформацію для біженців, які перебувають у Польщі можна буде знайти на сайті УВКБ ООН та сторінці ЮНІСЕФ «Спільно». Там також вказані номери гарячих ліній, які надають невідкладну допомогу.

Нагадаємо, Міністерство юстиції Норвегії видало інструкцію Директорату імміграції (UDI), що змінює умови для українців, які шукають притулку у Норвегії.

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Як повідомлялося, Міністерство внутрішніх справ Великої Британії змушене призупинити виселення біженців із готелів на Різдво.

До слова, чеський президент Петр Павел підписав закон, згідно з яким українські біженці матимуть право на захист до 31 березня 2025 року. Вони повинні будуть реєструватися в електронному вигляді з січня до 15 березня наступного року.