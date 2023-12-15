Ворожі дрони вночі атакували Хмельниччину, РФ вдарила по Херсону: ситуація в регіонах

Від ворожої артилерії постраждали Невське та Білогорівка

ЗСУ в районі Синьківки Куп'янського району відбили 15 ворожих атак

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Хмельниччина

Вчора вдень ворог атакував Хмельниччину ракетами. В Хмельницькому районі було чутно вибухи. Вночі, під час сигналу «Повітряна тривога», сили ППО знешкодили три БпЛА типу Shahed. Інформація про травмованих та руйнування не надходила. Дані щодо наслідків уточнюються.

Чернігівщина

За добу – п’ять обстрілів (42 вибухи). Ворог обстрілював Корюківський та Новгород-Сіверський райони із мінометів та використав дрон-камікадзе, градів.

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Внаслідок вибуху у селі Новгород-Сіверської громади (удар дрона-камікадзе) пошкоджено трансформаторну підстанцію та лінію живлення насосу водонапірної вежі.

Сумщина

Вчора протягом дня росіяни здійснили 19 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 82 вибухи. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Новослобідська, Шалигинська, Есманська, Середино-Будська, Дружбівська, Зноб-Новгородська громади. Без наслідків. Ніч на Сумщині минула без обстрілів.

Запорізька область

Минулої доби ворог завдав 87 ударів по 18 населених пунктах області. Загарбники обстріляли з РСЗВ Малу Токмачку й Роботине, атакували 5 безпілотниками Новодарівку, Червоне, Малу Токмачку й Полтавку, а також вгатили авіаційним снарядом по Преображенці.

По території Гуляйполя, Білогір'я, Левадного, Новоданилівки, Полтавки, Роботиного, П'ятихаток, Степового, Лобкового та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 79 артударів.

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Дніпропетровщина

Ввечері сили ППО збили крилату ракету над Дніпровським районом. Опівночі – артилерійський обстріл Нікополя. Ворожі снаряди пошкодили одне з підприємств міста. Минулося без жертв.

Харківщина

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів Харківщини: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Куп'янського району; Вовчанськ Чугуївського району; Ветеринарне Харківського району; Гур’їв Козачок Богодухівського району.

ЗСУ в районі Синьківки Куп'янського району відбили 15 ворожих атак. У результаті ворожого обстрілу смт Куп'янськ-Вузловий пошкоджено будівлю дитячого садка. Без постраждалих.

Луганщина

Минулої доби загарбники штурмували східніше Тернів на Донеччині, що неподалік Невського. По території Серебрянського лісництва загарбники вчора завдали авіаційний удар, також били з артилерії та мінометів. Від ворожої артилерії постраждали Невське та Білогорівка. За добу противник здійснив 121 обстріл (523 снаряди).

Донеччина

Минулої доби під вогнем рашистів: Авдіївка (житловий сектор, ПрАТ «АКХЗ»); Торецьк (будівля ДСНС, будівля Укртелеком, будівля поліції); смт Щербинівка (за межами населеного пункту); с. Богданівка (околиці населеного пункту); с.Новобахмутівка (автодорога); с.Ласточкине (житловий сектор); Курахове (житловий сектор, територія Курахівської ТЕС).

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Пошкоджено житловий будинок, ЛЕП, будівля ДСНС, будівля Укртелекому, два службових автомобіля поліції, будівля поліції, будівля суду, кафе, будівля прокуратури, шестеро цивільних автомобілів, будівля банка, силовий кабель Курахівської ТЕС.

Миколаївщина

У ніч на 15 грудня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено вісім ворожих БпЛА Shahed-131/136. Вчора та цієї ночі ворог завдавав артилерійські удари по м. Очаків та акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 102 обстріли (673 снаряди), з них по м. Херсон – дев’ять обстрілів (30 снарядів). Рашисти поцілили у райони 29 населених пунктів області, підприємства та зерновий термінал у Херсонському районі. Ворог обстріляв багатоквартирний будинок в Антонівці. В одній з осель поранення отримала 79-річна місцева жителька. Її доставили до лікарні. Медики надають потерпілій допомогу.

Також ворог вдарив по Центральному району Херсона. Постраждав 57-річний чоловік, котрий на момент обстрілу знаходився на вулиці. «Швидка»доставила потерпілого до лікарні. На жаль, від отриманих поранень він помер у медичному закладі.

Також ворожим вогнем поранено 80-річну херсонку. Їй надають допомогу. Збито ворожий БПЛА «Шахед». За добу по області одна людина загинула, ще двоє – дістали поранення.

Триває 660-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 110 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала удари по двох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також минулої доби наші захисники знищили аеробалістичну ракету Х-47М «Кинджал».

Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління та два склади боєприпасів противника.