Лікування військових ЗСУ у Німеччині може припинитись? Лікарі б'ють на сполох

Понад 74% клінік, у яких проходять лікування поранені українці, заявили про брак фінансування

Лікування поранених солдатів ЗСУ в німецьких клініках може припинитися через відсутність фінансування з боку уряду Німеччини. Про це пише видання Junge Freiheit із посиланням на заяву Штеффена Рухгольца, керівника Центру ортопедії та травматологічної хірургії в університетській лікарні Гіссена та Марбурга та заступника президента Німецького товариства ортопедії та травматологічної хірургії.

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«Сьогодні існує ризик, що лікування пацієнтів, які прибувають з України, у найближчий час не здійснюватиметься. Без швидкого фінансового забезпечення лікування пацієнтів, що прибувають знову з України, скоро стане неможливим», – заявив Рухгольц.

У публікації зазначається: низка німецьких клінік та реабілітаційних центрів направили в адресу уряду ФРН спільне звернення, в якому закликали щонайменше «розділити витрати на особливо дороге лікування постраждалих від війни в Україні». Проте федеральна влада стримано відреагувала на скаргу, що надійшла від медичних установ, і вказала на власну непоінформованість про наявність якихось труднощів із фінансуванням.

«Через проблеми, які виникли в кількох окремих випадках, можна припустити, що на тлі більш ніж 900 пацієнтів, які проходять лікування в даний час, прийом, догляд та підтримка здійснюються задовільно», – випливає з відповіді уряду на парламентський запит опозиційної фракції ХДС/ХСС (блок правоцентристських політичних партій у Німеччині, що включає «Християнсько-демократичний союз Німеччини» і «Християнсько-соціальний союз у Баварії» – «Главком»).

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Тим часом, за даними видання, понад 74% клінік, у яких проходять лікування поранені українці, заявили про нестачу фінансування. За даними медичних установ, реабілітація здійснюється переважно за рахунок кас лікарняного страхування та соціальних організацій.

«Уряд Німеччини не втручається в цю справу і лише оплачує транспортування поранених солдатів та супроводжуючих їх осіб. У 2023 році на ці потреби було витрачено близько 800 тис. євро. Однак, як тільки поранені опиняються у ФРН, уряд перестає цікавитися хворими, незважаючи на всі заяви канцлера Олафа Шольца і членів його уряду про солідарність з Україною», – наголошує видання.

При цьому, як зазначають керівники медичних закладів, лікування поранених українців обходиться лікарням «особливо дорого», зокрема через необхідність проведення «численних операцій, які роблять терапію дуже затратною». За словами керівника клініки BG Unfallklinik у Франкфурті-на-Майні, професора Маттіаса Мюнцберга, багато солдатів ЗСУ, які отримали поранення в ході бойових дій, надходять до клініки з «ускладненнями, спричиненими лікуванням в Україні».

«Їм потрібні тижні та місяці для поетапного лікування тяжких травм. Але німецька система охорони здоров'я на це не розрахована. Система фінансування не передбачає тривалого перебування в лікарні», – йдеться у публікації. При цьому після стаціонарного лікування виникає така проблема: «Реабілітація після складного лікування є надзвичайно важливою для процесу одужання. Однак багатьом клінікам стає все важче приймати пацієнтів з України, а часто це вже недоцільно з фінансової точки зору», – наголошує професор Дітмар Пенніг, колишній головний лікар клініки травматології та реконструктивної хірургії лікарні Санкт-Вінценц при Кельнському університеті.

Нагадаємо, влада Німеччини збирається подвоїти допомогу Україні. Про це заявила державна міністерка у справах Європи ФРН Анна Люрманн перед початком зустрічі голів МЗС країн ЄС у Брюсселі. Люрманн зазначила, що нинішній тиждень також є вирішальним, адже партнери хочуть відкрити переговори щодо членства України в ЄС. Позиція ФРН тут є дуже чіткою, зазначила Люрманн і додала, що «26 членів ЄС дуже згуртовані в тому, що хочуть початку таких переговорів», та висловила сподівання, що так і станеться попри позицію Угорщини.