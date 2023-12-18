Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Лікування військових ЗСУ у Німеччині може припинитись? Лікарі б'ють на сполох

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Лікування військових ЗСУ у Німеччині може припинитись? Лікарі б'ють на сполох
Німеччина може відмовитись лікувати тяжко поранених військовослужбовців з України
фото: Tagesschau

Понад 74% клінік, у яких проходять лікування поранені українці, заявили про брак фінансування

Лікування поранених солдатів ЗСУ в німецьких клініках може припинитися через відсутність фінансування з боку уряду Німеччини. Про це пише видання Junge Freiheit із посиланням на заяву Штеффена Рухгольца, керівника Центру ортопедії та травматологічної хірургії в університетській лікарні Гіссена та Марбурга та заступника президента Німецького товариства ортопедії та травматологічної хірургії.

«Сьогодні існує ризик, що лікування пацієнтів, які прибувають з України, у найближчий час не здійснюватиметься. Без швидкого фінансового забезпечення лікування пацієнтів, що прибувають знову з України, скоро стане неможливим», – заявив Рухгольц.
У публікації зазначається: низка німецьких клінік та реабілітаційних центрів направили в адресу уряду ФРН спільне звернення, в якому закликали щонайменше «розділити витрати на особливо дороге лікування постраждалих від війни в Україні». Проте федеральна влада стримано відреагувала на скаргу, що надійшла від медичних установ, і вказала на власну непоінформованість про наявність якихось труднощів із фінансуванням.

«Через проблеми, які виникли в кількох окремих випадках, можна припустити, що на тлі більш ніж 900 пацієнтів, які проходять лікування в даний час, прийом, догляд та підтримка здійснюються задовільно», – випливає з відповіді уряду на парламентський запит опозиційної фракції ХДС/ХСС (блок правоцентристських політичних партій у Німеччині, що включає «Християнсько-демократичний союз Німеччини» і «Християнсько-соціальний союз у Баварії» – «Главком»). 

Тим часом, за даними видання, понад 74% клінік, у яких проходять лікування поранені українці, заявили про нестачу фінансування. За даними медичних установ, реабілітація здійснюється переважно за рахунок кас лікарняного страхування та соціальних організацій.

«Уряд Німеччини не втручається в цю справу і лише оплачує транспортування поранених солдатів та супроводжуючих їх осіб. У 2023 році на ці потреби було витрачено близько 800 тис. євро. Однак, як тільки поранені опиняються у ФРН, уряд перестає цікавитися хворими, незважаючи на всі заяви канцлера Олафа Шольца і членів його уряду про солідарність з Україною»,  – наголошує видання.

При цьому, як зазначають керівники медичних закладів, лікування поранених українців обходиться лікарням «особливо дорого», зокрема через необхідність проведення «численних операцій, які роблять терапію дуже затратною». За словами керівника клініки BG Unfallklinik у Франкфурті-на-Майні, професора Маттіаса Мюнцберга, багато солдатів ЗСУ, які отримали поранення в ході бойових дій, надходять до клініки з «ускладненнями, спричиненими лікуванням в Україні».

«Їм потрібні тижні та місяці для поетапного лікування тяжких травм. Але німецька система охорони здоров'я на це не розрахована. Система фінансування не передбачає тривалого перебування в лікарні», – йдеться у публікації. При цьому після стаціонарного лікування виникає така проблема: «Реабілітація після складного лікування є надзвичайно важливою для процесу одужання. Однак багатьом клінікам стає все важче приймати пацієнтів з України, а часто це вже недоцільно з фінансової точки зору», – наголошує професор Дітмар Пенніг, колишній головний лікар клініки травматології та реконструктивної хірургії лікарні Санкт-Вінценц при Кельнському університеті.

Нагадаємо, влада Німеччини збирається подвоїти допомогу Україні. Про це заявила державна міністерка у справах Європи ФРН Анна Люрманн перед початком зустрічі голів МЗС країн ЄС у Брюсселі. Люрманн зазначила, що нинішній тиждень також є вирішальним, адже партнери хочуть відкрити переговори щодо членства України в ЄС. Позиція ФРН тут є дуже чіткою, зазначила Люрманн і додала, що «26 членів ЄС дуже згуртовані в тому, що хочуть початку таких переговорів», та висловила сподівання, що так і станеться попри позицію Угорщини.

Читайте також: Медицина по-німецьки. Пацієнтам стає добре вже на вході до лікарень
Теги: ЗСУ реабілітація Олаф Шольц страхування влада фінансування українці лікар Німеччина поранення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ завдає авіаційних ударів по цивільних та військових
Ворог підключив авіацію до штурмів на найгарячіших напрямках – Генштаб
25 листопада, 08:05
Частка поляків, які підтримують прийом біженців з України, зростає
Поляки змінюють ставлення до українських біженців: результати опитування
27 листопада, 17:25
Васильєва каже, синоптикиня, фізикиня, математикиня, медикиня звучать шанобливіше, ніж такі розмовні форми, як синоптичка, фізичка, математичка, медичка
Мовознавиця назвала слово, яким можна замінити непопулярну «членкиню»
5 грудня, 16:09
За словами демографа, переїзд українців з міст до сіл є короткочасним трендом
Куди українці найбільше мігрують всередині країни: названо області
13 грудня, 13:53
Українські захисники стійко тримають оборону
За добу сталося 96 боїв: яка ситуація на фронті
16 грудня, 07:23
Загарбники обстріляли Херсон із окупованого лівого берега
Росіяни вдарили по житлових кварталах Херсона
28 листопада, 08:10
Велика Британія взялась вирішувати питання нелегальної міграції
Британія серйозно налаштована відсилати мігрантів до Африки
6 грудня, 10:53
ЗСУ знищили ворожий бомбардувальник Су-24М в районі острова Зміїний
ЗСУ знищили ворожий бомбардувальник Су-24М в районі острова Зміїний
5 грудня, 19:14
Атака на Одещину та 112 ударів по Запоріжжю: яка ситуація в регіонах
Атака на Одещину та 112 ударів по Запоріжжю: яка ситуація в регіонах
7 грудня, 11:18

Економіка

Лікування військових ЗСУ у Німеччині може припинитись? Лікарі б'ють на сполох
Лікування військових ЗСУ у Німеччині може припинитись? Лікарі б'ють на сполох
Польща хоче на 20 років закрити свій агроринок для України
Польща хоче на 20 років закрити свій агроринок для України
Компанії РФ покидають Кіпр: названо причину
Компанії РФ покидають Кіпр: названо причину
Польські виробники категорично виступили проти цукру з України
Польські виробники категорично виступили проти цукру з України
Країна ЄС, яка не випускає боєприпаси, планує налагодити власне виробництво
Країна ЄС, яка не випускає боєприпаси, планує налагодити власне виробництво
Кремль вирішив «налякати» США припиненням постачання урану
Кремль вирішив «налякати» США припиненням постачання урану

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
Шкатулка з доларами для Найєма. НАБУ засекретило справу нардепа Сергія Лабазюка
16K
Залужний перейшов у контрнаступ: Безугла довела головнокомандувача
14K
Народний депутат від «Слуги народу» повідомив про смерть маленького сина
8708
Російський дворазовий олімпійський чемпіон Рилов відмовився їхати у Париж на умовах МОК
7756
Ізраїльська армія виявила найбільший за всю історію тунель ХАМАСу
7634
У кабінеті Залужного знайшли «прослушку» – ЗМІ

Новини

ЗСУ стримують ворога на шістьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:12
Авто в'їхало в кортеж Байдена, стали відомі деталі нової блокади кордону: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Невеликі дощі та ожеледиця: прогноз погоди на 18 грудня
Сьогодні, 03:58
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Які запаси «Шахедів» у Росії: ЗСУ зробили висновок
Вчора, 10:33
Аварія на Львівщині, вибухи в Кропивницькому: головне за ніч
Вчора, 06:25

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua