ЄС відмовився ввозити з початку вересня з України низку плодоовочевої продукції



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Українські експортери тепличних томатів і перцю нині за власні кошти намагаються юридично оформити ввезення в зони або регіони, вільні від цих шкідників

Імпортери фруктів у країнах ЄС із 1 вересня 2019 року відмовляються закуповувати деякі види плодоовочевої продукції з України та інших країн, що не входять до ЄС, з огляду на набуття чинності Директивою (ЄС) 2019/523, повідомили в Українській плодоовочевій асоціації (УПОА).

Згідно з повідомленням на сайті асоціації в середу, цю директиву було прийнято 21 березня 2019 року. Вона передбачає посилення заходів захисту ЄС від шкідливих карантинних організмів і стосується постачання яблук, груш, томатів, баклажанів, перцю та інших видів продукції. У рамках директиви, з 1 вересня 2019 року, всі країни, що не входять до ЄС, зобов'язані офіційно оголосити про відсутність у них випадків виявлення певних карантинних організмів.

«З огляду на те, що Україна є країною, вільною від цих карантинних організмів, тому що випадків їх виявлення не було, компетентний орган України (Держпродспоживслужба) вже офіційно запропонував Європейській Комісії прийняти рішення про безперешкодний імпорт цих товарів. Однак наразі офіційної відповіді від Єврокомісії не надійшло, а значить, постачати ці товари не можна», - зазначили в УПОА.

За інформацією асоціації, українські виробники самостійно вирішують цю проблему, зокрема, експортери тепличних томатів і перцю нині за власні кошти намагаються юридично оформити ввезення в зони або регіони, вільні від цих шкідників, відповідно до процедур ЄС.

«Вони сподіваються, що це вийде зробити швидше, ніж отримати дозвіл ЄС для всієї країни через державну систему, особливо на тлі ліквідації Міністерства аграрної політики і продовольства, в систему якого входив раніше компетентний орган. Також вони очікують, що зможуть розблокувати експорт ще до середини вересня, оскільки раніше вже стикалися з подібною проблемою», - повідомили в УПОА.

В асоціації уточнили, що складно спрогнозувати, скільки може тривати процедура отримання дозволу на постачання продукції з кожної країни.

«Поки ж садівники і постачальники тепличних овочів з країн ЄС отримали можливість заробити додаткові кошти в умовах майже повної відсутності конкуренції з боку інших країн», - зауважили в УПОА.