В Одесі реформують процес організації шкільного харчування



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У новому навчальному році в одеських школах продовжать впровадження нових форм організації харчування

У 2019/2020 навчальному році безкоштовне харчування отримають усі учні 1-4-х класів закладів загальної середньої освіти Одеси (близько 43 553 учнів, серед яких і діти пільгового контингенту - 1252 учні шкіл та 4438 вихованців дошкільних закладів освіти).

З 2018/2019 навчального року в закладах загальної середньої освіти, з огляду на пропозиції учнів і їхніх батьків, розпочався процес реформування шкільного харчування.

Наразі в Одеському ліцеї «Європейський» та загальноосвітній школі № 125 введена нова система організації харчування для учнів за принципом «шведський стіл». У меню обов'язково входять: овочі, фрукти, м'ясні та рибні вироби, кілька видів напоїв, хлібобулочні вироби, млинці, сирні страви, кілька видів гарнірів. Завдяки цьому складене меню дозволяє урізноманітнити раціон і забезпечити дітям не тільки корисну, але й смачну їжу, яку кожен може вибрати на свій смак.

Вартість шкільного харчування за принципом «шведський стіл» для міського бюджету не перевищує встановленої вартості харчування учнів 1-4-х класів. Така система мультипрофільного харчування вже отримала позитивні відгуки учнів, вчителів і батьків.

Крім того, для учнів старших класів у їдальні ліцею «Олімпієць» встановлено вендінговий апарат. За допомогою цього апарата діти можуть швидко отримати під час перерви обрану порцію харчування, герметично упаковану і розігріту. Вартість залежить від обраної учнем страви (в межах 20 грн.), оплата відбувається готівкою або карткою.

Одеський ліцей № 9 першим у минулому навчальному році почав реалізацію проєкту «Нове шкільне харчування». Організація харчування учнів здійснюється за Збірником рецептів страв для харчування дітей шкільного віку в навчальних та оздоровчих закладах Євгена Клопотенка. У новому меню - страви, які діти хочуть їсти. У ньому максимально збалансована консистенція жирів, білків і вуглеводів, менше солі і цукру, більше спецій і соусів на основі фруктів і ягід.

У травні 2019 року департаментом освіти і науки Одеської міської ради було проведено анкетування з питань організації харчування в закладах загальної середньої освіти. В опитуванні взяли участь 36 270 респондентів. З них вибрали:

харчування за принципом «шведський стіл» - 29%;

стандартну форму організації харчування з можливістю придбання додаткових страв - 29%;

стандартну форму організації харчування - 25%;

за рецептурним збірником Є. Клопотенка - 17%.

У 2019/2020 навчальному році буде продовжено впровадження нових форм організації харчування і в інших закладах загальної середньої освіти, де більшість батьків і учнів підтримали ці пропозиції.

У 2019 з бюджету міста на забезпечення харчування дітей у навчальних закладах Одеси виділено 160 200 000 грн.