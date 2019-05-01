ЄСПЛ зобов’язав Росію виплатити компенсацію організаторці акцій «Він вам не Дімон»



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ЄСПЛ зобов'язав владу РФ виплатити активістці моральну компенсацію в розмірі 12649 євро

ЄСПЛ визнав владу РФ винною в порушенні п'яти статей Європейської конвенції про захист прав і свобод

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) зобов’язав владу Росії виплатити компенсацію організаторці акцій «Він вам не Дімон». Про це повідомляє «Унн» з посиланням на рішення суду.

Так, ЄСПЛ визнав владу РФ винною в порушенні п'яти статей Європейської конвенції про захист прав і свобод щодо координатора штабу Олексія Навального в Казані Ельвіри Дмитрієвої – її звинуватили в закликах до участі в неузгоджену мітингу, призначили їй штраф і обов'язкові роботи.

30 квітня суд оприлюднив перше рішення про виплату компенсації у зв’язку з акцією протесту «Він вам не Димон» і зобов'язав владу Росії виплатити активістці моральну компенсацію в розмірі 12649 євро. Їй також повинні компенсувати 2650 євро судових витрат.

Зазначимо, Ельвіра Дмитрієва подала скаргу до ЄСПЛ у листопаді 2017 року. Дмитрієва була організаторкою акцій «Він вам не Дімон» у Казані.

За це вона отримала два адміністративні протоколи та була змушена виплатити 11 тисяч рублів штрафу.

Нагадаємо, у травні 2017 року суд зобов'язав Навального видалити фільм «Він вам не Дімон».