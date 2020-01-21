«Євробляхери» отримують поштою штрафи у 170 тисяч. Юрист розповів, що з цим робити



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Власникам ввезених з порушеннями авто радять готувати пакет документів, який послужить «рятувальним жилетом»

Від початку 2020 року в Україні власники «євроблях» почали отримувати «листи щастя» від фіскалів зі штрафами у 170 тисяч гривень.

Про це повідомив адвокат об’єднання «Авто євро сила» Іван Казачук.

За його словами, власників ввезених з порушеннями авто штрафують як під час перетину кордону, так і повідомляють листами про здійснене правопорушення.

Він пояснив, що під час перетину кордону митники просто зобов’язані реагувати на виявлені ними порушення закону відповідно до чинного законодавства. Разом з тим він зауважив, що є низка обставин, які дозволяють власникам автівок з європейськими номерами тимчасово уникнути штрафу.

Юрист говорить, що власник штрафного авто повинен пояснити, чому він порушив дозволений термін ввезення, де зараз машина, чому вона не вивезена і коли це буде зроблено, а також чи планує громадянин перереєстровувати транспорт. При цьому, за його словами, у власника такого авто має бути певний пакет документів для підкріплення своїх слів. Серед таких:

довідка про зняття авто з обліку,

договір купівлі-продажу машини,

сертифікат відповідності,

договір з митним брокером, який підтверджує, що особа уже підготувала пакет документів і чекає лише ухвалення нового закону,

адвокатське обґрунтування.

У разі складнощів представники «євробляхерів» радять зі згаданим пакетом документів звертатись до суду.

Раніше повідомлялося, що Україну може захлеснути нова хвиля «євроблях». У Німеччині забороняють автомобілі, оснащені дизельними моторами стандарту Євро-4. Восени це торкнеться і двигунів стандарту Євро-5.

Як повідомлялося, стало відомо, коли можна не платити штраф за євробляху.

Також нагадаємо, що митниця запустила онлайн-калькулятор для «євробляхерів».