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    Економіка та фінанси

    «Євробляхери» отримують поштою штрафи у 170 тисяч. Юрист розповів, що з цим робити

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    «Євробляхери» отримують поштою штрафи у 170 тисяч. Юрист розповів, що з цим робити

    Власникам ввезених з порушеннями авто радять готувати пакет документів, який послужить «рятувальним жилетом»

    Від початку 2020 року в Україні власники «євроблях» почали отримувати «листи щастя» від фіскалів зі штрафами у 170 тисяч гривень.

    Про це повідомив адвокат об’єднання «Авто євро сила» Іван Казачук.

    За його словами, власників ввезених з порушеннями авто штрафують як під час перетину кордону, так і повідомляють листами про здійснене правопорушення.

    Він пояснив, що під час перетину кордону митники просто зобов’язані реагувати на виявлені ними порушення закону відповідно до чинного законодавства. Разом з тим він зауважив, що є низка обставин, які дозволяють власникам автівок з європейськими номерами тимчасово уникнути штрафу.

    Юрист говорить, що власник штрафного авто повинен пояснити, чому він порушив дозволений термін ввезення, де зараз машина, чому вона не вивезена і коли це буде зроблено, а також чи планує громадянин перереєстровувати транспорт. При цьому, за його словами, у власника такого авто має бути певний пакет документів для підкріплення своїх слів. Серед таких:

    • довідка про зняття авто з обліку,
    • договір купівлі-продажу машини,
    • сертифікат відповідності,
    • договір з митним брокером, який підтверджує, що особа уже підготувала пакет документів і чекає лише ухвалення нового закону,
    • адвокатське обґрунтування.

    У разі складнощів представники «євробляхерів» радять зі згаданим пакетом документів звертатись до суду.

    Раніше повідомлялося, що Україну може захлеснути нова хвиля «євроблях»У Німеччині забороняють автомобілі, оснащені дизельними моторами стандарту Євро-4. Восени це торкнеться і двигунів стандарту Євро-5.

    Як повідомлялося, стало відомо, коли можна не платити штраф за євробляху.

    Також нагадаємо, що митниця запустила онлайн-калькулятор для «євробляхерів».

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