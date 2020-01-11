Стало відомо, коли можна не платити штраф за євробляху



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Штраф підлягає скасуванню, якщо після його винесення автомобіль розмитнено і сплачено «добровільний внесок» 8500 гривень

«Дорожній адвокат» розповів на своїй сторінці у Фейсбук про механізм уникнення від штрафу за перебування автомобіля на іноземній реєстрації в України. Штраф підлягає скасуванню, якщо після його винесення автомобіль розмитнено і сплачено «добровільний внесок» 8500 гривень.

У грудні 2018 році митниця винесла постанову про накладення на громадянина штрафу за статтею 470 Митного Кодексу у розмірі 8500 грн. за порушення строків перебування автомобіля на території України в режимі «Транзит».

В лютому 2019 року громадянин здійснив митне оформлення зазначеного автомобіля та сплатив 8500 грн. «добровільного внеску» на підставі розділу XXI Митного кодексу.

При цьому, громадянин оскаржив незаконність постанови митниці про накладення штрафу до суду.

Звертаємо увагу, що «добровільний внесок» було сплачено після накладення штрафу!

Шостий апеляційний адміністративний суд розглядаючи позов наголосив, що згідно ч.1 ст. 58 Конституції, закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи.

На підставі норм ч.1 ст. 58 Конституції рішенням від 18.12.2019 суд зробив висновок, що громадянин ЗВІЛЬНЯЄТЬСЯ ВІД АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, передбаченої статтею 470, та скасував постанову митниці про накладення штрафу.

Таким чином, громадяни, які отримали штраф митниці за порушення строків перебування авто в режимі транзиту за ст.470 Митного кодексу та сплатили при цьому добровільний внесок на підставі розділу XXI Митного кодексу, мають можливість скасувати штраф у судовому порядку.

Нагадаємо, на Буковині СБУ затримала митника, який заробляв на «євробляхах».

Як повідомлялося, Нефьодов запустив онлайн-калькулятор для «євробляхерів».