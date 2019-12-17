На Грушевського через євробляхерів обмежено проїзд (фото)



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Євробляхери припарковані вздовж вулиці Грушевського Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Під Верховною Радою збираються декілька акцій протесту

Сьогодні, 17 грудня, у центрі Києва обмежено рух транспорту у зв’язку з масовими акціями протесту під Верховною Радою. Зокрема, мітингувати під парламент виходять власники автомобілів на єврономерах.

Станом на 8-му годину ранку, обмежено проїзд вулицею Грушевського. Там на двох крайніх смугах руху припарковані автомобілі на єврономерах. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Раніше столична поліція повідомила, що сьогодні заплановане перекриття центру Києва через масові протести. Київ частково перекриють заради безпеки киян і гостей міста.

Зазначається, що під час демонстрацій планують використовувати велику кількість авто і сценічне обладнання.

«Аби забезпечити безпеку та комфорт мешканців та гостей столиці, на деяких ділянках столичних автошляхів буде обмежено в’їзд великогабаритного, вантажного та спеціального транспорту», - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Асоціація фермерів та приватних землевласників буде пікетувати ВР. Демонстранти у вівторок, 17 грудня, о 9:00 зберуться біля Верховної Ради.