Акції під Радою: в центр Києва стягнули нацгвардійців, кінологів, вибухотехніків (фото)



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Правоохоронці заступили на чергування у посиленому режимі Фото: Нацполіція

Правоохоронці посилили заходи безпеки у центрі Києва

Столичні поліцейські спільно із бійцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування, аби не допустити порушень громадського порядку та забезпечити мирне проведення запланованих акцій у центрі Києва. Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

«Сьогодні у центральній частині Києва анонсоване проведення декількох масових акцій, зокрема і під будівлею Верховної Ради України. Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування у посиленому режимі», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці звертаються до організаторів та учасників заходів дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконання ними службових обов’язків.

Раніше столична поліція повідомила, що сьогодні заплановане перекриття центру Києва через масові протести. Київ частково перекриють заради безпеки киян і гостей міста.

Зазначається, що під час демонстрацій планують використовувати велику кількість авто і сценічне обладнання.

Як повідомляв «Главком», з самого ранку обмежено проїзд вулицею Грушевського через акцію протесту євробляхерів.



