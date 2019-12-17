Акції під Радою: в центр Києва стягнули нацгвардійців, кінологів, вибухотехніків (фото)
Правоохоронці посилили заходи безпеки у центрі Києва
Столичні поліцейські спільно із бійцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування, аби не допустити порушень громадського порядку та забезпечити мирне проведення запланованих акцій у центрі Києва. Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.
«Сьогодні у центральній частині Києва анонсоване проведення декількох масових акцій, зокрема і під будівлею Верховної Ради України. Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування у посиленому режимі», - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці звертаються до організаторів та учасників заходів дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконання ними службових обов’язків.
Раніше столична поліція повідомила, що сьогодні заплановане перекриття центру Києва через масові протести. Київ частково перекриють заради безпеки киян і гостей міста.
Зазначається, що під час демонстрацій планують використовувати велику кількість авто і сценічне обладнання.
Як повідомляв «Главком», з самого ранку обмежено проїзд вулицею Грушевського через акцію протесту євробляхерів.