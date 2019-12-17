  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Акції під Радою: в центр Києва стягнули нацгвардійців, кінологів, вибухотехніків (фото)

    • Розсилка
    Правоохоронці заступили на чергування у посиленому режимі - Акції під Радою: в центр Києва стягнули нацгвардійців, кінологів, вибухотехніків (фото)
    Правоохоронці заступили на чергування у посиленому режимі
    Фото: Нацполіція

    Правоохоронці посилили заходи безпеки у центрі Києва

    Столичні поліцейські спільно із бійцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування, аби не допустити порушень громадського порядку та забезпечити мирне проведення запланованих акцій у центрі Києва. Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

    «Сьогодні у центральній частині Києва анонсоване проведення декількох масових акцій, зокрема і під будівлею Верховної Ради України. Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування у посиленому режимі», - йдеться у повідомленні.

    Правоохоронці звертаються до організаторів та учасників заходів дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконання ними службових обов’язків.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Акції під Радою: в центр Києва стягнули нацгвардійців, кінологів, вибухотехніків (фото)
    Акції під Радою: в центр Києва стягнули нацгвардійців, кінологів, вибухотехніків (фото)
    Акції під Радою: в центр Києва стягнули нацгвардійців, кінологів, вибухотехніків (фото)
    Акції під Радою: в центр Києва стягнули нацгвардійців, кінологів, вибухотехніків (фото)

    Раніше столична поліція повідомила, що сьогодні заплановане перекриття центру Києва через масові протести. Київ частково перекриють заради безпеки киян і гостей міста. 

    Зазначається, що під час демонстрацій планують використовувати велику кількість авто і сценічне обладнання.

    Як повідомляв «Главком», з самого ранку обмежено проїзд вулицею Грушевського через акцію протесту євробляхерів.


    Національна поліція України Верховна Рада Київ ДСНС Нацгвардія протести у Києві євробляхери
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ