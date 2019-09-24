Кабмін повинен використовувати економічні важелі для підтримки авіагалузі, - експерти



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Без відповідних економічних умов Україна не зможе зробити з аеропорту «Бориспіль» міжнародний авіаційний вузол – транзитний хаб - експерти

Кабінет міністрів має створити для українських авіаперевізників економічні умови однакові з їх європейськими конкурентами для того, щоб аеропорт «Бориспіль» міг обслуговувати 54 млн пасажирів на рік.

Про це йдеться у статті «Повітряний коридор для національної авіації».

Зазначається, що без відповідних економічних умов Україна не зможе зробити з аеропорту «Бориспіль» міжнародний авіаційний вузол – транзитний хаб.

Як нагадується у статті, ще 8 травня 2019 р. розпорядженням №293 Кабмін ухвалив Концепцію розвитку аеропорту «Бориспіль» до 2045 р., який забезпечує близько 60% авіаперевезень серед українських аеропортів. У Концепції прийнято рішення розвивати його у форматі авіаційного хаба. До 2019 р. діяв наказ Мінінфраструктури про стратегічному плані розвитку «Борисполя» також як міжнародного мережевого хаба.

Разом з тим, такий хаб ще з 2011 р. спільно розвивали «Бориспіль» і авіакомпанія МАУ, як базовий перевізник (забезпечує 60% потоку пасажирів). Подібна модель розвитку застосовується в усьому світі: Стамбул (частка Turkish Airlines – 68%), Мюнхен (Lufthansa – 55%), Варшава (LOT – 44%), Шереметьєво (Аерофлот – 71%).

«Сьогодні транзитні держави конкурують між собою продуктами – хабовими аеропортами і вкладають в інфраструктуру багатомільйонні довгі гроші) – Стамбул, Варшава, Франкфурт, Відень, Московський вузол. Україна в цьому ключі програє, тому що тільки говоримо про транзитний потенціал України», – розповів керівник аналітичного центру «Третій сектор» Андрій Золотарьов.

Але, як вважають авіаційні експерти, в Концепції не наведено передумови, яким чином аеропорт зможе залучити до 2045 р. 54 млн пасажирів в рік. Більш того, за їх оцінками, сьогодні Україна втрачає позиції на міжнародному авіаційному ринку. Базовий перевізник аеропорту – компанія МАУ – терпить збитки на східному напрямку, що становить до 50% польотів, переплати компанії вже склали 216 млн доларів.

На їхню думку, щоб забезпечити в «Борисполі» розвиток транзитного хаба по осі Захід-Схід, треба вирішити проблеми за двома напрямками. Перше – переглянути режим авіасполучень між Росією та Україною. Зараз українські авіакомпанії змушені облітати територію РФ, а це значно збільшує тривалість маршрутів та відповідно витрати на дороге в Україні авіапаливо (40% в структурі витрат на рейс).

Відповідно друге – уряд повинен дати авіакомпаніям економічні компенсатори: скасувати ПДВ на внутрішні авіарейси і акциз на паливо (яких, до речі, немає в Євросоюзі).

На думку економічного оглядача «Фонду громадської безпеки» Юрій Гаврилечко, в уряду є всі інструменти для вирішення проблеми: «Ось хто заважає зробити так, як в ЄС, нульову ставку ПДВ на внутрішні перевезення? Або прибрати акциз на паливо, використовуване авіакомпаніями? А то будівництво аеропортів якось не сильно ведеться за підтримки держави, як і ремонт злітних смуг, але ось акциз збирається регулярно».