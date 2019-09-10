Турецький лоукостер поміняв «Жуляни» на «Бориспіль»



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Pegasus Airlines не повернеться в «Жуляни» після завершення ремонту смуги

Турецька бюджетна авіакомпанія Pegasus Airlines перевела рейси в аеропорт «Бориспіль» на постійній основі і не буде повертатися в «Жуляни», звідки літала раніше, після завершення ремонту смуги в аеропорту.

Про це повідомили avianews.com в українському представництві лоукостера.

Відповідні зміни вже внесені в систему бронювання авіаперевізника, де в списку київських аеропортів присутній тільки «Бориспіль».

Раніше Pegasus Airlines планував змінити аеропорт в Києві 28 жовтня після вступу в силу зимового розкладу польотів 2019/2020 років. В авіакомпанії такий переїзд пояснюють операційними, а не фінансовими причинами, в першу чергу пов'язаними з погодними умовами.

Зараз Pegasus Airlines виконує прямі рейси до Києва зі столиці Туреччини Анкари, а також сезонні рейси з курортів Бодрум та Ізмір. У «Борисполі» лоукост обслуговується в терміналі D.

Пасажирам, які купили раніше квитки з вильотом або прильотом в аеропорт «Жуляни», слід звернутися в авіакомпанію або агентство, де купувався авіаквиток, для випуску нової маршрут-квитанції.

Pegasus Airlines стане другою авіакомпанією, яка в цьому році змінить аеропорт в Києві. 31 березня всі рейси з «Жулян» до «Борисполя» перевів лоукост SkyUp.

Нагадаємо, аеропорт «Київ» (Жуляни) з 2 вересня закрився на ремонт. Всі авіакомпанії, які базувалися в аеропорту, перенесли відправлення і прийом рейсів в аеропорт «Бориспіль».

З терміналу D вилітають пасажири Alitalia, Pegasus Airlines, Мотор Січ. Рейси Belavia і LOT.

У терміналі F будуть обслуговуються рейси авіакомпаній Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways, Jonika Airlines, Vueling Airlines.