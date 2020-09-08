На Дніпропетровщині майже 400 гірників оголосили підземний протест



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Протест криворізьких гірників почався на шахті Октябрська

Гірники вимагають збільшення зарплат та поліпшення умов праці

У Дніпропетровській області 393 гірника з чотирьох шахт, три з яких належать Криворізькому залізорудному комбінату, відмовилися виходити і оголосили підземний протест. Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

Шахтарі вимагають збільшення зарплат, поліпшення умов праці та вирішити питання з місцевою службою Держпраці, яку працівники звинувачують у продажності.

Станом на ранок (8:30) протестують 90 гірників шахти «Гвардійська», 60 гірників шахти «Тернівська», 214 гірників шахти «Батьківщина» і 29 гірників шахти «Жовтнева». Останні вимагають збільшення зарплат уже шосту добу. 84 гірника «Батьківщини» залишилися під землею на знак солідарності 7 вересня.

За словами Волинця, адміністрація шахти «Тернівська» вранці не пустила першу зміну, яка хотіла приєднатися до протесту. Тепер працівники влаштували акцію на площі біля адмінбудинку Криворізького комбінату.

Волинець зазначив, що шахтарі оголосили «італійський страйк» — вони пунктуально виконують всю роботу, але з урахуванням всіх безглуздих правил і параграфів, що призводить до зниження продуктивності. Сьогодні, 8 вересня, в Кривий Ріг повинні виїхати представники центрального офісу Держпраці для вирішення питань.

Нагадаємо, що Міненерго зацікавлене в приєднанні перспективних шахт до «Центренерго».