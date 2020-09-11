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    У Кривому Розі шахтарі влаштували протест та вимагають підвищення зарплат

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    <div class="post-item__photo clearfix"> <div class="post-item__photo-about"> <div class="post-item__photo-caption">Шахтарі-страйкарі встановили намети</div> </div> </div> - У Кривому Розі шахтарі влаштували протест та вимагають підвищення зарплат
    Шахтарі-страйкарі встановили намети

    Керівництво відмовляється від діалогу з робітниками Криворізького залізорудного комбінату

    У Кривому Розі страйкуючі шахтарі залізорудного комбінату просять втрутитися в ситуацію президента і прем'єр-міністра, повідомив голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець у Facebook у п'ятницю, 11 вересня.

    За його словами, керівництво Криворізького залізорудного комбінату відмовляється виконувати вимоги шахтарів.

    «За головною вимогою протестувальників – підвищення зарплати - було продемонстровано, що з шахтарями, як і раніше, рахуватися не будуть», – написав Волинець.

    За його словами, це означає, що «боротьба вийшла на новий виток», а в ситуацію має втрутитися керівництво країни.

    Тим часом шахтарі влаштували протест не тільки під землею, а й біля адміністрації підприємства.


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