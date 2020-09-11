У Кривому Розі шахтарі влаштували протест та вимагають підвищення зарплат
Керівництво відмовляється від діалогу з робітниками Криворізького залізорудного комбінату
У Кривому Розі страйкуючі шахтарі залізорудного комбінату просять втрутитися в ситуацію президента і прем'єр-міністра, повідомив голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець у Facebook у п'ятницю, 11 вересня.
За його словами, керівництво Криворізького залізорудного комбінату відмовляється виконувати вимоги шахтарів.
«За головною вимогою протестувальників – підвищення зарплати - було продемонстровано, що з шахтарями, як і раніше, рахуватися не будуть», – написав Волинець.
За його словами, це означає, що «боротьба вийшла на новий виток», а в ситуацію має втрутитися керівництво країни.
Тим часом шахтарі влаштували протест не тільки під землею, а й біля адміністрації підприємства.