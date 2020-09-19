Протест шахтарів у Кривому Розі: дев'ятьох учасників акції госпіталізували



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Кривому Розі триває підземний протест шахтарів

На 16-й день підземного протесту в забої залишається 170 гірників чотирьох шахт.

У дев’ятьох шахтарів-учасників акції протесту в Кривому Розі, погіршився стан здоров’я, їх підняли на поверхню й госпіталізували.

Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

За його даними, на 16-й день підземного протесту в забої залишається 170 гірників чотирьох шахт.

Як повідомив «Радіо Свобода» голова міської організації Незалежної профспілки гірників Юрій Самойлов, наразі розпочався новий раунд переговорів із адміністрацією підприємства: учасників акції протесту на них представляють восьмеро гірників – по двоє від кожної з чотирьох шахт.

Він також додав, що через протест поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 293 Кримінального кодексу України (групове порушення громадського порядку), активні учасники акції отримали повістки на допит до правоохоронних органів у якості свідків.

«Я теж отримав таку повістку – як свідок. Але спілкуватись з ними не збираюсь: поки вони спілкуються з моїми адвокатами», – сказав Самойлов.

У Криворізькому міському відділенні поліції виданню не підтвердили інформацію про відкриття справи щодо гірників.

Як відомо, близько двох тижнів тому у Дніпропетровській області 393 гірника з чотирьох шахт, три з яких належать Криворізькому залізорудному комбінату, відмовилися виходити і оголосили підземний протест.

Згдом стало відомо, що шахтарі у Кривому Розі вимагають збільшення зарплат та поліпшення умов праці.

Страйкуючі шахтарі залізорудного комбінату вже попросили втрутитися в ситуацію президента і прем'єр-міністра.