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    Економіка та фінанси

    Кабмін збирається підвищити ціни на електроенергію для промисловості на 20%

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    Кабмін збирається підвищити ціни на електроенергію для промисловості на 20%

    В уряді називають підвищення тарифу «приведенням цін на ринку до економічно обґрунтованих»

    Кабінет міністрів України планує підвищити тарифи на електроенергію для промислових споживачів на 25 коп. за кВт-год або на 20%, до 1,55 грн. за кВт-год, щоб оплачувати найвищий в світі тариф для «зеленої» генерації.

    Така пропозиція міститься в Меморандумі взаєморозуміння з інвесторами у відновлювані джерела енергії.

    У Кабміні підвищення тарифу називають «приведенням цін на ринку до економічно обґрунтованих».

    Водночас зараз ціни на електроенергію в Україні є найвищими в Європі.

    Так, найбільше металургійне підприємство України «АрселорМіттал Кривий Ріг» заявило, що металургійні заводи корпорації «АрселорМіттал» в Європі платять за електроенергію в 2-3 рази менше, ніж в Україні.

    Українська трубноколісна компанія «Інтерпайп» заявила, що тарифи на електроенергію для промислових споживачів в останні дні квітня виросли на рекордні 38%, що свідчить про дії уряду, спрямовані на користь приватного монополіста.

    Нагадаємо, що запропонований Меморандум взаєморозуміння, серед іншого, містить пропозицію скасувати пільгову ціну для населення за перші 100 кВт з 1 жовтня цього року. Це означає, що для пересічних споживачів на перші 100 кВт тариф становитиме не 90 копійок, як зараз, а 1,68 грн. Такі заходи також сприяють виплаті держави інвесторам тарифів «зеленої» енергетики.

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