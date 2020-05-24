В Україні подорожчала електроенергія. Що буде з платіжками



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На внутрішньодобовому ринку ціна на електроенергію уже становить 1 258,33 грн/МВт год

Ціна за травень без ПДВ 7-8% вище, ніж за квітень

В Україні за 20 днів травня на ринку подорожчала електроенергія порівняно з аналогічним періодом квітня 2020 року.

Про це повідомляє державне підприємство «Оператор ринку». Йдеться саме про середньозважену ціну купівлі-продажу електричної енергії «на добу наперед».

Ціна за травень без ПДВ становить 1 348,80 грн/МВт год, що на 7,68% вище, ніж за 20 днів квітня та на 6,62% вище, ніж за квітень загалом.

До того ж саме на внутрішньодобовому ринку ціна на таку електроенергію уже становить 1 258,33 грн/МВт год, що на 1,17% вище за ціну аналогічного періоду квітня та на 2,42% вище, ніж за квітень загалом.

Ринок «на добу вперед» (РДН) – сегмент ринку, на якому здійснюється купівля‐продаж електричної енергії на наступну за днем проведення торгів добу за вільними конкурентними цінами.

Внутрішньодобовий ринок – сегмент ринку, на якому купівля‐продаж електроенергії здійснюється безперервно після завершення торгів на РДН та впродовж доби фізичного постачання електричної енергії.

Нагадаємо, як заявила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець, внаслідок карантинних обмежень споживання електроенергії в Україні стрімко зменшилось. За підрахунками Міністерства енергетики, скорочення становить 10%.

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Джерело: Обозреватель