В Україні подорожчала електроенергія. Що буде з платіжками
Ціна за травень без ПДВ 7-8% вище, ніж за квітень
В Україні за 20 днів травня на ринку подорожчала електроенергія порівняно з аналогічним періодом квітня 2020 року.
Про це повідомляє державне підприємство «Оператор ринку». Йдеться саме про середньозважену ціну купівлі-продажу електричної енергії «на добу наперед».
Ціна за травень без ПДВ становить 1 348,80 грн/МВт год, що на 7,68% вище, ніж за 20 днів квітня та на 6,62% вище, ніж за квітень загалом.
До того ж саме на внутрішньодобовому ринку ціна на таку електроенергію уже становить 1 258,33 грн/МВт год, що на 1,17% вище за ціну аналогічного періоду квітня та на 2,42% вище, ніж за квітень загалом.
Нагадаємо, як заявила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець, внаслідок карантинних обмежень споживання електроенергії в Україні стрімко зменшилось. За підрахунками Міністерства енергетики, скорочення становить 10%.
Джерело: Обозреватель