Канада готова долучитися до місії з «визволення» українського зерна

Через російську агресію в портах України заблоковано близько 90 млн тонн зерна

Канада може надати судна для експорту українського зерна

Канада готова відправити вантажні судна до Східної Європи, аби допомогти в експорті українського зерна. Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі після завершення самітів G7 та НАТО, передає Укрінформ.

«З європейськими, американськими та канадськими відомствами обговорюється багато маршрутів. Ми також перебуваємо у контакті з іншими юрисдикціями: від Польщі до Румунії, країн Балтії та Туреччини», – сказала Жолі.

Вона пояснила, що Канада - один з найбільших експортерів зерна у світі, тож має значний досвід у цій сфері.

«Ми працюємо над цим... аби долучитися до величної місії з «визволення» українського зерна», – зазначила очільниця МЗС.

Жолі наголосила на важливості експорту українського зерна до країн Близького Сходу та Африки для уникнення продовольчої кризи в цих регіонах.

Як повідомлялося, Європейський Союз допоможе Україні вивезти для експорту зернові, заблоковані у морських портах внаслідок російської воєнної агресії.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш запропонував пом'якшити санкції щодо калійних добрив з Росії та Білорусі в обмін, щоб Москва розблокувала можливість експорту зерна з України.

Раніше Всесвітня продовольча програма ООН закликала Росії відкрити чорноморські порти України, які зараз блоковані російським флотом.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія заблокувала в портах України близько 90 млн тонн зерна.

За останнім даними, росіяни вивезли з тимчасово окупованих територій України 500 тисяч тонн зерна, а також десятки тисяч тонн соняшникові олії, сотні кілограмів овочів і вкрали в українських аграріїв сільгосптехніку.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що деякі країни хотіли купити зерно, яке Росія вкрала в України.

Також відомо, що Росія може викрасти з окупованих регіонів України зерна на $450 млн.

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