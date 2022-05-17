РФ провокує глобальний голод. США готують пакет на $11 млрд

На міжнародному рівні тривають дискусії щодо можливостей встановлення гуманітарних коридорів для транспортування харчових продуктів

Сполучені Штати Америки опрацьовують можливість затвердження пакету реагування на загрози глобальній продовольчій безпеці, який передбачатиме виділення $11 млрд упродовж наступних трьох років. Про це заявила під час спеціального пресбрифінгу постійна представниця США при ООН посол Лінда Томас-Грінфілд, передає Укрінформ.

«Ми готові забезпечити більше $1 мільярда впродовж наступних місяців для гуманітарної підтримки тих країн, які постраждали від неспровокованої війни Росії проти України, та (для реагування. – Ред.) на масштабні наслідки для всього світу. Ми працюємо з Конгресом над тим, щоб інвестувати понад $11 мільярдів упродовж наступних трьох років, щоб реагувати на загрози продовольчій безпеці», – сказала посол.

Вона підкреслила, що ситуація з голодом, зокрема в країнах Африки й Близького Сходу, останнім часом залишалася складною. Однак відколи Росія почала блокувати критично важливі порти в Україні та знищувати цивільну інфраструктуру, в тому числі зерносховища, загроза голоду в цих регіонах стала реальнішою.

«Це – криза для всього світу, і тому вона стосується ООН. На нас лежить відповідальність за мільйони людей, які не знають, де знайти їжу, як прогодувати власні родини», – наголосила Томас-Грінфілд.

Вона підтвердила, що на міжнародному рівні тривають дискусії щодо можливостей встановлення гуманітарних коридорів для транспортування харчових продуктів. «Ми знаємо, що Чорне море заміноване, росіяни надалі не дають українським суднам зайти або вийти», – зауважила посол.

За її словами, ці питання порушував у контактах з російською стороною особисто генсек ООН: «Ми також обговорюємо ці питання з українцями, як ми можемо отримати доступ до продукції, яку Україна може надати на зовнішній ринок».

Томас-Грінфілд назвала цю ситуацію «невідкладною», а також такою, що потребує негайного реагування. «Ми вже бачимо наслідки для України, і ми робимо все можливе, аби пом’якшити їх, у тому числі намагаючись забезпечити вивезення українського зерна на ринки», – зазначила постійна представниця США при ООН.

Як повідомлялося, Європейський Союз допоможе Україні вивезти для експорту зернові, заблоковані у морських портах внаслідок російської воєнної агресії.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш запропонував пом'якшити санкції щодо калійних добрив з Росії та Білорусі в обмін, щоб Москва розблокувала можливість експорту зерна з України.

Раніше Всесвітня продовольча програма ООН закликала Росії відкрити чорноморські порти України, які зараз блоковані російським флотом.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія заблокувала в портах України близько 90 млн тонн зерна.

За останнім даними, росіяни вивезли з тимчасово окупованих територій України 500 тисяч тонн зерна, а також десятки тисяч тонн соняшникові олії, сотні кілограмів овочів і вкрали в українських аграріїв сільгосптехніку.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що деякі країни хотіли купити зерно, яке Росія вкрала в України.

Також відомо, що Росія може викрасти з окупованих регіонів України зерна на $450 млн.