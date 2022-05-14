Голод і не лише. Чого очікувати світу від проблем з експортом українського зерна

Через війну в Україні ціни на зерно за останні два місяці зросли на 30−40%

Проблеми з експортом зерна з України через розв’язану Росією війну призведуть до голоду у деяких країнах світу, а також до суттєвої інфляції у країнах з розвиненою економікою. Про це сказав в інтерв'ю «НВ Бізнес» президент Української зернової асоціації Микола Горбачов.

«Якщо не розблокувати експорт із України, справді ситуація буде критичною. У нас родючі ґрунти та гарне транспортне плече до Африки та Азії. Таким чином, ми забезпечували ті країни, які не можуть дозволити собі вкрай дороге зерно. Вони не в змозі купити дорогу продукцію, замінити її нічим, тому закупівлі скорочуватимуться. І це загрожує голодом у країнах із низько розвиненою економікою. А в країнах із розвиненою економікою це спровокує суттєві інфляційні процеси», – прогнозує експерт.

За його даними, через війну в Україні ціни на зерно за останні два місяці зросли на 30−40% залежно від виду зерна. Горбачов вважає, що зростання продовжиться.

Він повідомив, що найбільше дорожчає пшениця та кукурудза. «Це традиційні експортні продукти, які надходили з України. Кукурудза використовується для виробництва комбікормів і зростання цін на неї призводить до подорожчання м’яса. А з пшениці печуть хліб. Очікується істотне підвищення цін на хліб і на всі продукти харчування тваринного походження», – сказав Горбачов.

Крім того, зазначив він, Україна – це ще найбільший у світі експортер олії. «Зараз у нас зупинилася більшість олійноекстракційних заводів, бо практично 98% олії йшло через порти. Відбувається суттєве зростання цін на олію зокрема», – сказав експерт.

Він запевняє, що на внутрішньому ринку всі ці тенденції не позначаться « Ми маємо величезні запаси продовольства, яке не можемо експортувати. В Україні створено трирічний запас пшениці, хоч посівна пройшла ще у вересні. Ми зберемо врожай, і ми матимемо запас продовольства років на десять, за умови проблем з експортом. У нас залишилося близько 7 млн т соняшника, з якого можна виготовити 3,5 млн т олії. Річне споживання в Україні становить близько 400 тис. т. У нас величезні запаси, але на внутрішньому ринку це не позначиться. А ось на міжнародному ринку спостерігатиметься суттєвий дефіцит і соняшникової олії зокрема», – розповів Горбачов.

Розуміючи, яку загрозу несе дефіцит продовольства на глобальному ринку, а також важливість експорту зерна для економіки України, наші

За його словами, міжнародні партнери намагаються допомогти Україні з експортом зерна. «ЄС розробляє свій план підтримки експорту зерна, який покликаний ліквідувати бюрократичні та технічні проблеми, що виникають на кордоні з країнами ЄС при експорті зерна з України. Також Канада та США заявили, що працюють над тим, щоб повернути українське зерно на світовий ринок. Сподіваємось, що за такої підтримки наших міжнародних партнерів нам вдасться відновити активний експорт з України», – переконаний Горбачов.

Нагадаємо, за останнім даними, росіяни вивезли з тимчасово окупованих територій України 500 тисяч тонн зерна, а також десятки тисяч тонн соняшникові олії, сотні кілограмів овочів і вкрали в українських аграріїв сільгосптехніку.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія заблокувала в портах України близько 90 млн тонн зерна. Його планували відправити в інші країни. Також армія РФ з початку війни вже знищила на території України шість найбільших елеваторів, а на тимчасово окупованих територіях грабує фермерів та вивозить майно.

За даними Мінагрополітики, загарбники поставили ультиматум фермерам – вони дозволять сіяти тільки зерно та соняшник, якщо ті погодяться безкоштовно віддавати 70% майбутнього врожаю.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що деякі країни хотіли купити зерно, яке Росія вкрала в України.

Також відомо, що Росія може викрасти з окупованих регіонів України зерна на ;450 млн.