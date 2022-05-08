Зеленський: Деякі країни хотіли купити зерно, яке Росія вкрала в України
Українська сторона знає, яким саме країнам РФ хоче продати викрадене зерно
Росія блокує всі українські торгові шляхи та вивозить зерно, яке потім намагається продати деяким країнам. Київ знає, кому надходять такі «бізнес-пропозиції» країни-агресора. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю телеканалу Fox News.
Глава держави назвав ситуацію з крадіжкою Росією наших товарів, зерна та інших ресурсів великою проблемою.
«Росія блокувала всі торгові шляхи, і ми не можемо експортувати нашу пшеницю. Вони окупували наші порти, і вони вивозять наші товари», – сказав Зеленський.
Президент додав, що українська сторона знає, яким саме країнам РФ має намір продати викрадене зерно, але розголошувати про них зараз не став.
«Я не хочу зараз це говорити. Я не хочу називати конкретні країни, які за нашими спинами укладають угоди, щоб купувати наше зерно у Росії, що вкрали з України – не зараз. Але у нас є назви цих держав», – розповів він.
Зеленський зазначив: якщо такі угоди будуть реалізовані, Україна відреагує.
«Так що якщо вони це зроблять – ми, звичайно, повідомимо», – заявив президент.
Раніше повідомлялося, що російське судно завантажило в тимчасово окупованому Криму 27 тисяч тонн зерна і спробувало продати його Єгипту, але після відмови змінило напрямок на Ліван та Сирію.
Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Росія заблокувала в портах України близько 90 млн тонн зерна. Його планували відправити в інші країни. Також армія РФ з початку війни вже знищила на території України шість найбільших елеваторів, а на тимчасово окупованих територіях грабує фермерів та вивозить майно.
За даними Мінагрополітики, Росія вкрала сотні тисяч тонн зерна на окупованих територіях. Загарбники поставили ультиматум фермерам – окупанти дозволять сіяти тільки зерно та соняшник, якщо українці погодяться безкоштовно віддавати 70% майбутнього врожаю.