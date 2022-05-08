Зеленський: Деякі країни хотіли купити зерно, яке Росія вкрала в України

Росія блокує всі українські торгові шляхи та вивозить зерно, яке потім намагається продати деяким країнам. Київ знає, кому надходять такі «бізнес-пропозиції» країни-агресора. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю телеканалу Fox News.

Глава держави назвав ситуацію з крадіжкою Росією наших товарів, зерна та інших ресурсів великою проблемою.

«Росія блокувала всі торгові шляхи, і ми не можемо експортувати нашу пшеницю. Вони окупували наші порти, і вони вивозять наші товари», – сказав Зеленський.

Президент додав, що українська сторона знає, яким саме країнам РФ має намір продати викрадене зерно, але розголошувати про них зараз не став.

«Я не хочу зараз це говорити. Я не хочу називати конкретні країни, які за нашими спинами укладають угоди, щоб купувати наше зерно у Росії, що вкрали з України – не зараз. Але у нас є назви цих держав», – розповів він.

Зеленський зазначив: якщо такі угоди будуть реалізовані, Україна відреагує.

«Так що якщо вони це зроблять – ми, звичайно, повідомимо», – заявив президент.

Раніше повідомлялося, що російське судно завантажило в тимчасово окупованому Криму 27 тисяч тонн зерна і спробувало продати його Єгипту, але після відмови змінило напрямок на Ліван та Сирію.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Росія заблокувала в портах України близько 90 млн тонн зерна. Його планували відправити в інші країни. Також армія РФ з початку війни вже знищила на території України шість найбільших елеваторів, а на тимчасово окупованих територіях грабує фермерів та вивозить майно.

За даними Мінагрополітики, Росія вкрала сотні тисяч тонн зерна на окупованих територіях. Загарбники поставили ультиматум фермерам – окупанти дозволять сіяти тільки зерно та соняшник, якщо українці погодяться безкоштовно віддавати 70% майбутнього врожаю.