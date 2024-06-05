Кількість учасників на аукціонах з приватизації б’є рекорди: Фонд держмайна

З січня по травень 2024 року в аукціонах Фонду держмайна взяли участь майже 1000 учасників

Середня кількість учасників на аукціонах із приватизації держмайна цього року – найвища в історії ФДМУ

Середня кількість учасників на аукціонах із приватизації держмайна за п’ять місяців поточного року становить 5,34, що є рекордом за час роботи Фонду держмайна. Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.

«5,34 – така середня кількість учасників на онлайн-аукціонах з приватизації за 5 місяців цього року! В історії Фонду держмайна України – це найвищий показник. Для порівняння, у вересні-грудні 2022 року середня кількість учасників становила 3,54. А у 2023 році – 4,8», – йдеться у його повідомленні.

За січень-травень поточного року, за словами Коваля, в аукціонах Фонду взяли участь 999 учасників. На його думку, збільшення конкуренції на аукціонах, організованих ФДМУ, свідчить про те, що Фонд працює відкрито на засадах чесних та конкурентних торгів в електронній системі «Прозорро.Продажі», а сама приватизація, як ніколи, на часі.

Нагадаємо, Фонд держмайна України отримав в управління грошові активи, нерухоме майно та земельні ділянки екс-міністра освіти України Дмитра Табачника. Разом із цим Вищий антикорупційний суд передав ФДМУ майно колишнього проросійського священнослужителя Ростислава Швеця. Йдеться про квартиру в Сімферополі та 4 автівки марок Mercedes, Toyota та Nissan.

До слова, Кабінет міністрів включив до переліку об’єктів великої приватизації державної власності державне підприємство «Готель «Україна». Раніше голова Фонду держмайна України (ФДМУ) Віталій Коваль повідомив, що київський готель «Україна», який оцінюють у понад 1 млрд грн, можуть виставити на продаж наприкінці цього літа. Коваль зазначив, що аукціон планують провести наприкінці літа або у третьому кварталі цього року.