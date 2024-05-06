Фонд держмайна збирається продати завод російського олігарха за понад 200 млн грн

Лот для приватизації буде опубліковано в системі Prozorro.Продажі

Актив було конфісковано у родини російсько-грецького олігарха Івана Саввіді, який підтримує війну

Фонд державного майна України оголосив аукціон з продажу конфіскованого у російського олігарха Івана Саввіді ПрАТ «ПентоПак» – заводу з виробництва упаковки для м'ясних продуктів. Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

«Фонд держмайна затвердив стартову ціну заводу «ПентоПак» у сумі 203,7 млн грн. Лот для приватизації буде опубліковано в системі Prozorro.Продажі вже сьогодні. Аукціон заплановано на 31 травня», – йдеться в повідомленні.

Як зазначає пресслужба, актив було конфісковано у родини російсько-грецького олігарха Івана Саввіді, який має тісні зв'язки з керівництвом РФ та підтримує окупаційну владу на тимчасово захоплених територіях України.

Завод забезпечує повний цикл виробництва упаковки для продуктів м'ясопереробної галузі. Серед його клієнтів – знані українські бренди, а також замовники з більш як 30 країн світу

«ПрАТ «ПентоПак» продовжує працювати, сплачувати податки та забезпечувати роботою колектив із 193 людей. Більше того, «ПентоПак» планує модернізацію виробництва та вихід на нові ринки пакувальних матеріалів для молочної промисловості, переробки риби та упаковки кормів для тварин», – пише пресслужба.

Нагадаємо, Фонд держмайна України отримав в управління грошові активи, нерухоме майно та земельні ділянки ексміністра освіти України Дмитра Табачника.

Раніше Фонд державного майна отримав в управління низку санкційних активів, серед яких корпоративні права в компаніях, що належали російському журналісту Дмитру Кисельову.

До слова, до державного бюджету надійшли перші санкційні гроші – понад 32 млн грн. Йдеться про власні кошти ексчиновника часів Януковича Дмитра Ворони, який після 2014 року перейшов на бік Росії, а в грудні 2022 року став «сенатором» тимчасово захопленої території Запорізької області, та херсонського колаборанта Володимира Сальдо, а також фінанси з підприємства російського олігарха Олега Дерипаски.