Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Фонд держмайна збирається продати завод російського олігарха за понад 200 млн грн

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Фонд держмайна збирається продати завод російського олігарха за понад 200 млн грн
Лот для приватизації буде опубліковано в системі Prozorro.Продажі
фото з відкритих джерел

Актив було конфісковано у родини російсько-грецького олігарха Івана Саввіді, який підтримує війну

Фонд державного майна України оголосив аукціон з продажу конфіскованого у російського олігарха Івана Саввіді ПрАТ «ПентоПак» – заводу з виробництва упаковки для м'ясних продуктів. Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

«Фонд держмайна затвердив стартову ціну заводу «ПентоПак» у сумі 203,7 млн грн. Лот для приватизації буде опубліковано в системі Prozorro.Продажі вже сьогодні. Аукціон заплановано на 31 травня», – йдеться в повідомленні.

Як зазначає пресслужба, актив було конфісковано у родини російсько-грецького олігарха Івана Саввіді, який має тісні зв'язки з керівництвом РФ та підтримує окупаційну владу на тимчасово захоплених територіях України.

Завод забезпечує повний цикл виробництва упаковки для продуктів м'ясопереробної галузі. Серед його клієнтів – знані українські бренди, а також замовники з більш як 30 країн світу

«ПрАТ «ПентоПак» продовжує працювати, сплачувати податки та забезпечувати роботою колектив із 193 людей. Більше того, «ПентоПак» планує модернізацію виробництва та вихід на нові ринки пакувальних матеріалів для молочної промисловості, переробки риби та упаковки кормів для тварин», – пише пресслужба.

Нагадаємо, Фонд держмайна України отримав в управління грошові активи, нерухоме майно та земельні ділянки ексміністра освіти України Дмитра Табачника.

Раніше Фонд державного майна отримав в управління низку санкційних активів, серед яких корпоративні права в компаніях, що належали російському журналісту Дмитру Кисельову.

До слова, до державного бюджету надійшли перші санкційні гроші – понад 32 млн грн. Йдеться про власні кошти ексчиновника часів Януковича Дмитра Ворони, який після 2014 року перейшов на бік Росії, а в грудні 2022 року став «сенатором» тимчасово захопленої території Запорізької області, та херсонського колаборанта Володимира Сальдо, а також фінанси з підприємства російського олігарха Олега Дерипаски.

Читайте також: Хто з російських олігархів фінансує «оборонку» РФ та продовжує бізнес в Україні: список
Теги: війна Фонд державного майна санкції олігархи завод бізнес

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На будинок директора Rheinmetall Group було скоєно напад
Радикали підпалили будинок постачальника озброєння для України у Німеччині
1 травня, 12:26
«Ніколи не забуду перші втрати в батальйоні», – Михайлюта
Фагот розповів, як психологічно відновлюється після боїв
30 квiтня, 10:12
Єллен сказала, що США навряд чи зможуть конфіскувати російські активи без підтримки країни G7 та ЄС
Голова мінфіну США розповіла, що є варіанти використання заморожених активів РФ
26 квiтня, 07:57
РФ домоглася рішення про відстрочку запровадження обмеження на російський сляб ще на чотири роки, до 2028 року
Через послаблення європейських санкцій Росія отримує мільярди на війну – глава «Укрметалургпром»
24 квiтня, 14:54
Наразі до реєстру індустріальних парків включено 78 індустріальних парків
Уряд зареєстрував новий індустріальний парк на Тернопільщині
23 квiтня, 20:07
Військовий аналітик Bild стверджував, що Росія «знищила більшість запасів засобів» ППО України
В України закінчилися ракети для Patriot? Повітряні сили відреагували
12 квiтня, 12:35
Виторг компанії збільшився на 10%, що демонструє найвищі темпи зростання за останні роки
Дочірня компанія PepsiCo примножила прибутки у РФ майже втричі
9 квiтня, 20:07
Глава держави вважає, що Росія незабаром буде все наполегливіше втягувати в дебати ядерну зброю
Україна програє війну без допомоги США – Зеленський
9 квiтня, 13:11
Ірина Фріз повідомила нові деталі закону про мобілізацію
Закон про мобілізацію: є ймовірність блокування рахунків ухилянтам
6 квiтня, 21:14

Економіка

Фонд держмайна збирається продати завод російського олігарха за понад 200 млн грн
Фонд держмайна збирається продати завод російського олігарха за понад 200 млн грн
Україну чекає подальша фемінізація чоловічих професій – директорка зі сталого розвитку «Метінвесту»
Україну чекає подальша фемінізація чоловічих професій – директорка зі сталого розвитку «Метінвесту»
Міністр енергетики назвав розмір збитків від останніх масованих атак РФ
Міністр енергетики назвав розмір збитків від останніх масованих атак РФ
Галущенко назвав причини ударів РФ по енергетиці України в теплу пору
Галущенко назвав причини ударів РФ по енергетиці України в теплу пору
Яким буде рівень безробіття у 2024 році: Нацбанк порадував прогнозом
Яким буде рівень безробіття у 2024 році: Нацбанк порадував прогнозом
Міноборони повідомило, скільки коштує забезпечення одного солдата
Міноборони повідомило, скільки коштує забезпечення одного солдата

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
101K
Парад Путіна. Хто з президентів приїде в Росію 9 травня
46K
Більшість німців не готові бачити у країні одну категорію біженців: опитування
36K
Франція вже таємно відправила свої війська в Україну – ексспівробітник Пентагону
28K
Полонений бурят пояснив, чому його народ їде воювати в Україну
12K
Жителі Умані та Лубен готували масовані авіаудари напередодні Великодня
8737
Генерал-лейтенант розповів, як Atacms вплинули на бойові дії

Новини

Підвищення цін на електроенергію невідворотне. Експертка дала прогноз
Вчора, 14:24
Аграрії просять Кабмін продовжити чинну модель бронювання військовозобов’язаних
4 травня, 14:51
У 2024 золотовалютні резерви України будуть більше ніж очікувалось – ЗМІ
3 травня, 13:41
Польща має відстоювати свої інтереси, і заборонити імпорт російської металопродукції через свої порти – політолог
3 травня, 13:22
«Укренерго» пояснило, хто рятує енергетику України від дефіциту
2 травня, 14:40
Глушить FPV-дрони в межах 200 м: Мінцифри показало українську систему РЕБ
1 травня, 14:43

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua