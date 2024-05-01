Фонд держмайна отримав в управління майно ексміністра Табачника

Ексміністр освіти та науки України Дмитро Табачник на засіданні уряду 5 лютого 2014 року

Йдеться про понад $140 000, земельні ділянки, елітний будинок на Київщині, нерухоме майно в Києві тощо

Фонд держмайна України отримав в управління грошові активи, нерухоме майно та земельні ділянки екс-міністра освіти України Дмитра Табачника. Про це повідомив у Telegram голова ФДМУ Віталій Коваль.

За інформацією голови ФДМ, мова йде про:

кошти у розмірі майже 144 тисячі доларів;

5 земельних ділянок та елітний будинок площею 672,7 кв м в смт Козин, Обухівського району Київської області;

½ квартири в Києві на вулиці Ярославів Вал:

право на компенсацію грошових активів у розмірі понад 40 млн грн.

право кредиторської вимоги на суму понад 191 тис. грн.

Разом із цим Вищий антикорупційний суд передав ФДМУ майно колишнього проросійського священнослужителя Ростислава Швеця. Йдеться про квартиру в Сімферополі та 4 автівки марок Mercedes, Toyota та Nissan.

«Фонд продовжує реалізовувати санкційні активи. Майно окупантів, колаборантів та ворогів України має працювати на користь країни! Нагадаю, всі кошти від реалізації таких активів спрямовуються до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії», – прокоментував Коваль.

Раніше стало відомо, шо ексміністр освіти часів Віктора Януковича Дмитро Табачник став радником гауляйтера Запорізької області Євгена Балицького та приєднався до партії «Єдина Росія». Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. За його словами, Табачник спілкується з кураторами із ФСБ, та повідомляє їм про помилки Євгена Балицького. Крім того, він балотується в депутати від партії «Єдіная Росія».

Нагадаємо, суд арештував за клопотанням СБУ майно колишнього міністра освіти Дмитра Табачника на понад $2 млн.

У листопаді минулого року за матеріалами СБУ Табачнику було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Також Фонд держмайна України (ФДМУ) виставив на продаж квартири російського олігарха Михайла Шелкова і гауляйтера Володимира Сальдо. Обидві знаходяться в Одесі

До слова Кабінет міністрів передав майнові активи російського діяча та пропагандиста Артемія Лєбєдєва в управління Фонду державного майна України. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Зазначається, що у липні ВАКС в повному обсязі задовольнив позов Міністерства юстиції України та вилучив ці активи у представника країни-агресора. Серед активів – дві квартири у Києві, площею 138,5 м² та 193,2 м². Раніше вони знаходилися у прямому володінні Лебедєва, а також опосередковано, через бізнес-партнера Костянтина Моршнєва.