Кабмін продає готель у центрі столиці

Готель «Україна» оцінюється у понад 1 млрд грн

Кабінет міністрів включив до переліку об’єктів великої приватизації державної власності державне підприємство «Готель «Україна». Про це йдеться к розпорядження від 23 квітня 2024 р. № 352-р.

Чотирьохзірковий готель «Україна» розташований у центрі Києва – на Майдані Незалежності. Це перша в Києві висотна споруда. Відкриття готелю «Україна» (у минулому «Москва») відбулося 28 вересня 1961 року.

Раніше голова Фонду держмайна України (ФДМУ) Віталій Коваль повідомив, що київський готель «Україна», який оцінюють у понад 1 млрд грн, можуть виставити на продаж наприкінці цього літа. Коваль зазначив, що аукціон планують провести наприкінці літа або у третьому кварталі цього року.

Також голова Фонду держмайна наголосив, що готель зараз функціонує краще, ніж торік: зокрема, там стали активно проводити не менш ніж 15 заходів щомісяця, а тому зросли й доходи.

«Ми хочемо представити цей готель як цікавий об’єкт транснаціональним мережам», – сказав очільник ФДМУ.

За словами Коваля, інтерес ринку є, зокрема з боку іноземних операторів, які вже запитують технічну інформацію щодо нього.