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Фонд держмайна хоче продати київський готель «Україна» за 1 млрд грн

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Фонд держмайна хоче продати київський готель «Україна» за 1 млрд грн
Фонд держмайна хоче представити готель «як цікавий об’єкт транснаціональним мережам»
фото з відкритих джерел

Аукціон планують провести наприкінці літа або у третьому кварталі цього року

Київський готель «Україна», який оцінюють у понад 1 млрд грн, можуть виставити на продаж наприкінці цього літа. Про це розповів в інтерв’ю виданню Mind голова Фонду держмайна України (ФДМУ) Віталій Коваль.

Коваль зазначив, що аукціон планують провести наприкінці літа або у третьому кварталі цього року.

«Можна багато дискутувати на тему «на часі чи не на часі». Але як голова ФДМУ я переконаний, що сьогодні не час нарощувати збитки. Якщо об’єкт є пасивом і генерує заборгованості – він амортизується», – говорить він.

Також голова Фонду держмайна наголосив, що готель зараз функціонує краще, ніж торік: зокрема, там стали активно проводити не менш ніж 15 заходів щомісяця, а тому зросли й доходи. 

«Ми хочемо представити цей готель як цікавий об’єкт транснаціональним мережам», – сказав очільник ФДМУ.

За словами Коваля, інтерес ринку є, зокрема з боку іноземних операторів, які вже запитують технічну інформацію щодо нього. Як зазначив очільник ФДМУ, іноземці розглядають цей готель як перспективну «п’ятірку» (на сьогодні він має чотири зірки).

«Держава має зберегти свій вплив лише у ключових галузях, де є стратегічна мета. А яка стратегічна мета, наприклад, у готелях? Якщо державі потрібна послуга з розміщення іноземних делегацій чи своїх працівників – я певен, що вона зможе замовити цю послугу в приватного бізнесу», – говорить Коваль.

Голова Фонду каже, що в управлінні ФДМУ зараз перебуває 2,3 тис. підприємств. З них приблизно 700 уже неактивні понад три-п'ять років – тобто існують лише на папері. Коваль каже, що їх слід ліквідувати чи в процесі ліквідації продати.

Чиновник стверджує, що зараз краще продати збиткові активи за гарантовану суму на прозорому аукціоні й на ці гроші купити зброю, аніж довго чекати вигідного моменту.

До слова, до державного бюджету надійшли перші санкційні гроші – понад 32 млн грн. Йдеться про власні кошти ексчиновника часів Януковича Дмитра Ворони, який після 2014 року перейшов на бік Росії, а в грудні 2022 року став «сенатором» тимчасово захопленої території Запорізької області, та херсонського колаборанта Володимира Сальдо, а також фінанси з підприємства російського олігарха Олега Дерипаски.

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Теги: Фонд державного майна Віталій Коваль Київ готель аукціон

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