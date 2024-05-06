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Уряд призначив очільника «Укрспирту»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Уряд призначив очільника «Укрспирту»
Жодної інформації про виконуючого обов’язки керівника підприємства немає
фото з відкритих джерел

Кабмін погодився на пропозицію Фонду держмайна призначити Станіслава Банчука очільником підприємства «Укрспирт»

Кабінет міністрів призначив Станіслава Банчука виконуючим обов’язки директора ДП «Укрспирт». Відповідне розпорядження опубліковане на сайті уряду.

Як йдеться у повідомленні, Кабмін погодився на пропозицію Фонду держмайна «про призначення Банчука Станіслава Ярославовича виконувачем обов’язків директора державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт».

Жодної інформації про виконуючого обов’язки керівника ані на сайті Фонду держмайна ні офіційній сторінці «Укрспирту» немає.

Однак за даними ЗМІ, людина з таким самим прізвищем та ініціалами до 2014 року обіймала посаду заступника обласного прокурора Чернівецької області. Згодом Станіслав Банчук вів індивідуальну адвокатську практику в Київській області.

За даними YouControl, Банчук С. Я. є засновником низки підприємств, зокрема ТОВ «Юридична компанія «Стандарт», ТОВ «Газтехком», ТОВ «Новітні енергетичні системи», Торговий дім «П.Е.Г.О.», ТОВ «Вога Ресурси» і ТОВ «СпецОіл», які спеціалізуються на торгівлі нафтою і газом.

Нагадаємо, 1 лютого 2022 року виконуючий обов'язки директора ДП «Укрспирт» Сергій Блескун заявив, що залишає свою посаду. Він очолював держпідприємство з жовтня 2019 року.

Кабмін тимчасово поклав виконання обов'язків директора на Віталія Жадобіна, який раніше працював на підприємстві начальником управління.

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Теги: Укрспирт Кабмін Фонд державного майна

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