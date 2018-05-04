Китай скасував мита на ліки проти раку

Нова політика, як очікується, дозволить знизити ціни на ліки як мінімум на 20 відсотків

Китай у вівторок скасував ввізні мита на всі загальнорозповсюджені ліки, включаючи препарати від раку, алкалоїдні лікарські засоби і імпортні ліки традиційної китайської медицини, повідомляє агентство Xinhua. Крім цього, буде знижений податок на додану вартість в процесі виробництва та імпорту ліків, зазначає агентство. За словами директора



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Нова політика, як очікується, дозволить знизити ціни на ліки як мінімум на 20 відсотків

Китай у вівторок скасував ввізні мита на всі загальнорозповсюджені ліки, включаючи препарати від раку, алкалоїдні лікарські засоби і імпортні ліки традиційної китайської медицини, повідомляє агентство Xinhua.

Крім цього, буде знижений податок на додану вартість в процесі виробництва та імпорту ліків, зазначає агентство.

За словами директора міжнародного дослідницького центру управління медичними препаратами Пекінського університету Ши Лувеня, дана політика, як очікується, дозволить знизити ціни на ліки як мінімум на 20 відсотків.

Такі заходи допоможуть значно підвищити доступність ліків, знизити витрати пацієнтів, а також запобігти збіднінню, до якого призводять високі витрати на лікування, зазначив Ши Лувень.

За даними Державного інституту ракових захворювань, обсяг ринку антинеопластичних препаратів, що застосовуються для боротьби з пухлинами, у Китаї перевищує 120 млрд юанів (19,1 млрд доларів США).

Китайська влада в останні роки вживає заходів для полегшення фінансового тягаря пацієнтів і їх сімей.

Як повідомив на прес-конференції в Пекіні представник Державного комітету охорони здоров'я Юй Цзінцзін, з 2016 року уряд уклав угоди з фармацевтичними компаніями за цінами на 39 лікарських препаратів, включених до плану медичного страхування, в числі яких 17 ліків від раку.

За його словами, ціни на ці ліки знизилися в середньому на більш ніж 50 відсотків.

Згідно зі статистикою Державного інституту ракових захворювань, у Китаї рак щорічно діагностується у 3,5 млн пацієнтів. При цьому, найпоширенішими видами раку є рак легенів, молочної залози і шлунка.