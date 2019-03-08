Китай видав Tesla кредит на будівництво заводу



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Сума кредиту - $521 млн

Американська компанія Tesla підписала з китайськими кредиторами угоду про отримання позики на 12 місяців у розмірі 3,5 млрд юанів ($521 млн) для будівництва заводу у Шанхаї.

Про це повідомляє CNBC.

«Компанія Tesla заявила у четвер, що підписала угоду з кредиторами у Китаї для 12-місячної позики 3,5 млрд юанів ($521 млн) для будівництва заводу електричних автівок "Gigafactory" у Шанхаї», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, підготовка до будівництва почалася у січні, а запуск заводу Tesla повинен відбутися у травні, заявила влада Шанхаю.

Tesla заявляє, що будівництво Gigafactory коштуватиме біля $2 млрд.

Місцеве виробництво автомобілів у КНР, швидше за все, допоможе компанії мінімізувати вплив торговельної війни між США та Китаєм, яка змусила Tesla підняти ціни на китайському ринку на свої автомобілі, вироблені у США.

Нагадаємо, Міністерство оборони США планує переглянути питання допуску засновника SpaceX Ілона Маска до секретної інформації.

Джерело: Укрінформ