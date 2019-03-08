Китай видав Tesla кредит на будівництво заводу
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Сума кредиту - $521 млнАмериканська компанія Tesla підписала з китайськими кредиторами угоду про отримання позики на 12 місяців у розмірі 3,5 млрд юанів ($521 млн) для будівництва заводу у Шанхаї.
Про це повідомляє CNBC.
«Компанія Tesla заявила у четвер, що підписала угоду з кредиторами у Китаї для 12-місячної позики 3,5 млрд юанів ($521 млн) для будівництва заводу електричних автівок "Gigafactory" у Шанхаї», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, підготовка до будівництва почалася у січні, а запуск заводу Tesla повинен відбутися у травні, заявила влада Шанхаю.
Tesla заявляє, що будівництво Gigafactory коштуватиме біля $2 млрд.
Місцеве виробництво автомобілів у КНР, швидше за все, допоможе компанії мінімізувати вплив торговельної війни між США та Китаєм, яка змусила Tesla підняти ціни на китайському ринку на свої автомобілі, вироблені у США.
Нагадаємо, Міністерство оборони США планує переглянути питання допуску засновника SpaceX Ілона Маска до секретної інформації.
Джерело: Укрінформ