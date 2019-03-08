Пентагон може позбавити Маска доступу до секретних даних через куріння марихуани



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Ілон Маск вживав марихуану під час інтерв’ю одній з радіостанцій

У Пентагоні вирішили переглянути дозвіл ФБР на доступ Маска до секретних даних

Міністерство оборони США планує переглянути питання допуску засновника SpaceX Ілона Маска до секретної інформації.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на високопосадовця США.

За словами співрозмовника, у Пентагоні вирішили переглянути дозвіл ФБР на доступ Маска до секретних даних через відео, на якому Маск вживає марихуану під час інтерв’ю одній з радіостанцій.

Чиновник SpaceX, який попросив не називати його імені, сказав, що інцидент з марихуаною не вплинув на діяльність компанії у цей час.

Раніше повідомлялося, що інцидент з Маском в ефірі радіо спричинив хвилю критики серед інвесторів його компаній , зокрема Tesla. Так, деякі з них стверджували, що Ілон Маск не може адекватно сприймати ситуацію та виконувати свої обов’язки директора компанії.

Пізніше в NASA анонсували перевірку техніки безпеки компанії Ілона Маска SpaceX та американської авіабудівної компанії Boeing через поширене в інтернеті відео, на якому Маск вживає марихуану під час інтерв’ю одній з радіостанцій.

У грудні минулого року очільник NASA також посварив Ілона Маска за куріння марихуани.